Trump presiona al Senado para que vote a favor del proyecto de ley que deroga Obamacare

Desde una alocución en Ohio, el presidente les exigió a sus partidarios que aprueben el proyecto republicano, a pesar de que no está claro si ya han alcanzado los votos necesarios. Aprovechó para criticar a los demócratas por oponerse y los catalogó de "obstruccionistas".

El presidente Donald Trump lo volvió a hacer. Este miércoles desde Cincinnati, Ohio, presionó ahora a los líderes republicanos del Senado, para que voten a favor del nuevo proyecto de ley de salud con el que se derogaría Obamacare. Sin embargo, no está claro si ya tienen los votos para aprobarlo.

"Obamacare está muerto", dijo el mandatario en una alocución que se centró en su plan para renovar la infraestructura del país y que terminó en una nueva crítica a la Ley de Salud Asequible (ACA). "Es tiempo de que el Senado actúe con Obamacare", les exigió y pidió a los opositores que no frenen más la decisión. "No ha habido algo a lo que los demócratas no hayan puesto una objeción. Han sido obstruccionistas con cada decisión, por más sencilla que sea".



Ya en marzo, el presidente había presionado a sus partidarios en el Congreso para que aprobaran la nueva Ley Estadounidense de Cuidados de Salud (AHCA). En ese momento, les advirtió que perderían sus puestos de no votar: “Muchos de ustedes se sumaron a la promesa de derogar y reemplazar Obamacare. Creo honestamente que muchos perderán sus escaños en 2018 si no logran esto”, les dijo.

Este martes se conoció que los republicanos de la Cámara Alta esperan votar el American Health Care Act antes de que culmine el mes de junio.

Este proyecto de salud ya fue aprobado a principios de mayo –con un estrecho margen– por la Cámara de Representantes. Pero entre los senadores existen diferencias sobre algunos temas. Uno de ellos se centra en cómo lograr la expansión de Medicaid que se alcanzó con el Affordable Care Act (ACA), pues algunos estados ampliaron el programa, pero otros no.



Pese a las diferencias, han decidido que deben votar a la brevedad para avanzar en otros asuntos, como la reforma tributaria, otra de las promesas de Trump. "Hemos hablado del tema durante siete años, así que es momento de encontrar alternativas tangibles y llegar a un consenso", dijo el senador de Texas, John Cornyn, este martes.



Los republicanos controlan el Senado con una mayoría de 52-48. Para aprobar el proyecto de ley necesitan 50 votos más el del vicepresidente Mike Pence. Eso implica que solo podrían perder a dos legisladores, lo que es una cifra problemática dados los desacuerdos sobre Medicaid y otros temas como el financiamiento de Planned Parenthood.

Se cree que el líder de la mayoría, Mitch McConnell, convocará la votación, aunque ello implique el fracaso del American Health Care Act.

La meta principal de la propuesta de salud republicana es eliminar los mandatos de Obamacare que obligan a las personas a contratar un seguro.

De ser aprobado, el AHCA haría que 23 millones de personas pierdan su seguro médico en la próxima década, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, algo que preocupa a muchos senadores. Pero la otra alternativa, que es gastar mucho más dinero, tampoco es atractiva para ellos.



Recién en mayo, una encuesta realizada por la no partidista Kaiser Tracking Poll reveló que una mayoría de 55% de los consultados tenían una opinión negativa del AHCA mientras que 31% lo ve con buenos ojos. La encuesta halló que las personas sienten que el texto que promueven los republicanos los afectará. Consideran que los costos y la calidad de los servicios de salud para ellos y sus familias, así como su capacidad de tener seguro médico empeorará si el Congreso aprueba la llamada Trumpcare.