"Estamos alarmados": coalición que representa a millones de pacientes alerta sobre plan para sustituir Obamacare

El lunes por la noche un conmovido Jimmy Kimmel intentaba contener las lágrimas al revelar al público que su bebé nacido a finales de abril tuvo que ser sometido a una cirugía de corazón abierto, debido a una cardiopatía congénita. Todo salió bien, pero el comediante sabe que una condición preexistente podría marcar de por vida a su hijo. Antes del Affordable Care Act (ACA), la ley de salud asequible aprobada en 2010 conocida como Obamacare, las aseguradoras le hubiesen podido cobrar más por una póliza o simplemente, le hubiesen negado la cobertura.

Sus palabras llegan justo cuando la legislación se encuentra de nuevo en peligro. Fuentes cercanas al presidente Donald Trump aseguran que pronto podría ser votada en la Cámara de Representantes una versión revisada de la ley de salud llamada American Health Care Act (AHCA) que de ser aprobada, dejaría sin efecto a Obamacare. Se le conoce como la Enmienda MacArthur, pues fue escrita por este republicano del ala moderada del partido.



Sin embargo, reportes de medios indican que no tienen los votos suficientes para derogar el ACA. Una nueva derrota significaría que por tercera ocasión, el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan no consigue los votos suficientes de la mayoría republicana sobre un asunto que su partido ha prometido hacer por los últimos siete años.



Este lunes en una entrevista con Bloomberg News, Trump aseguró que esta versión “será tan buena para las condiciones preexistentes, como lo es Obamacare”, pero expertos opinan que los ajustes hechos a la ley están muy lejos de reflejar esa promesa. Por eso, una coalición de diez organizaciones que representan a más de 100 millones de estadounidenses con enfermedades, manifestó su preocupación en un comunicado donde instan a los representantes a no aprobarla.

“Estamos alarmados por los recientes cambios hechos al AHCA que incluyen provisiones que debilitarán protecciones vitales para los consumidores (…) Instamos a los legisladores a recordar su compromiso con el pueblo estadounidense de proteger el acceso de salud de millones de personas, incluyendo a quienes luchan a diario con condiciones crónicas y enfermedades devastadoras”.



¿Cuáles son los aspectos de esta reforma que siguen dejando en vulnerabilidad a quienes padecen condiciones preexistentes?



Permiso para excluir

El primero de ellos es el dar a los estados la posibilidad de excluir uno o varios beneficios esenciales, que estaban garantizados por ley en el ACA, y que incluyen la cobertura de servicios de hospitalización, salud mental, emergencia y medicamentos entre otros.

Esto es vital, sobre todo en el caso de enfermedades crónicas como la diabetes. “La provisión de los beneficios esenciales asegura que los pacientes con diabetes tengan acceso a servicios y medicamentos necesarios para manejar su condición. Eliminarlos deja a estas personas en riesgo de no poder tener acceso a los recursos necesarios para sobrellevar su enfermedad”, explica a Univision Noticias LaShawn Mclver, vicepresidente senior de Goverment Affairs and Advocacy de la American Diabetes Association .



Otro aspecto crítico que podría quedar por fuera son los servicios preventivos. “Muchas enfermedades pulmonares pueden ser evitadas, por eso es tan importante que el Estado garantice el acceso a medidas preventivas. Queremos prevenir lo más que se pueda para evitar luego tener que tratar estas condiciones”, dice Erika Sward, Assistant Vice President, National Advocacy de la American Lung Association .

Si esta provisión de los beneficios esenciales queda a discreción de los estados , las aseguradoras podrían nuevamente establecer “techos” en el acceso a servicios vitales, alerta la National Organization for Rare Disorders en un comunicado . “En el ACA, la prohibición de que se establezcan límites anuales y de por vida en la cobertura, así como montos máximos de desembolsos 'out of pocket', aplica exclusivamente para los beneficios esenciales”.



Para enfermedades costosas como el cáncer, estos límites pueden quedarse cortos y dejar a la persona en una situación financiera comprometedora.

En el pasado, 33 estados impusieron montos máximos de cobertura en los servicios brindados de por vida a una persona, seis establecieron límites anuales en toda la cobertura y 13 otros estados lo hicieron para beneficios específicos como medicamentos, tratamiento para condiciones mentales o rehabilitación, recuerda Jennifer Singleterry, Senior Legislative Analyst de la American Cancer Society Cancer Action Network.



Sin interrupciones

La Enmienda MacArthur establece que si hay una interrupción de la cobertura por más de 63 días, las aseguradoras podrán imponer nuevas reglas para la adquisición de la póliza, independientemente de cuál haya sido el motivo de esa pausa (sea haber perdido el trabajo, enfermarse o no haber cumplido con el pago de la prima).

El quedar sin cobertura durante lapsos de tiempo puede tener consecuencias fatídicas para pacientes con enfermedades graves como cáncer o esclerosis múltiple. “ Interrupciones por incluso un corto período de tiempo pueden hacer que se pierda una función cognitiva o física que luego no podrá ser recuperada. La gente debe tener derecho al acceso continuo a la salud”, advierte a Univisión Kimberly Calder, MPS Director of Health Policy, de la National Multiple Sclerosis Society.



“Si los estados deciden castigar de esta forma a quienes abandonan su seguro médico, las aseguradoras podrán nuevamente decidir si venderte o no una póliza para lo que te harán preguntas sobre tu salud y podrían cobrarte más si tienes algún problema médico”, agrega.



Los enfermos pagan más

Lograr que las aseguradoras sean un negocio sustentable y que, a la vez, todo el mundo tenga acceso a cobertura de salud sin pagar demasiado dinero ha sido el reto principal de los legisladores.

Obamacare intentó resolverlo imponiendo una penalidad a quienes no tuvieran seguro, porque la idea era que mientras más personas estuvieran aseguradas, menores serían los precios.

También se obligó a las aseguradoras a establecer las tarifas según la edad de las personas, y no de acuerdo con su estado de salud. La reforma de los republicanos daría a los estados la posibilidad de aplicar una excepción a esta norma, con la condición de que busquen otra manera de ofrecer cobertura a las personas con condiciones médicas potencialmente costosas, bien sea mediante un programa especial con fondos gubernamentales que las ayude a costear los gastos, o mediante los llamados “high risk pools”.

Estos “high risk pools” serían una suerte de bloques aparte donde se agruparia a las personas enfermas, de modo que aquellas que están sanas no vean encarecidas sus primas.



El modelo ya fue implementado en el pasado con resultados poco satisfactorios. “Ofrecer estos mecanismos de riesgo compartido como una alternativa para acceder a salud no es una opción viable. Los risk pools que se usaron generaron primas altas, largas listas de espera y cobertura inadecuada”, se lee en el comunicado de la coalición.

“Antes de 2010 cuando fue aprobado el ACA, 35 estados ofrecían estos high risk pools, muchos de los cuales limitaban la adhesión de personas, directa o indirectamente, y casi todos excluían la cobertura de condiciones preexistentes de 6 a 12 meses. Esto significaba que los pacientes no podían recibir cobertura de inmediato justamente por la razón que los hacía ser de ‘alto riesgo’ inicialmente”, cuenta a Univisión, Singleterry, de la American Cancer Society.



El problema radicaría en la falta de un financiamiento apropiado: “El monto de estos fondos no será suficiente para cubrir los exorbitantes costos derivados del agrupar en un solo programa a todas las personas con altos gastos médicos”, se lee en el comunicado de la National Rare Disease Association.



Llamar para defender

Pacientes y activistas se han mantenido en guardia desde que el primer intento de aprobación del American Health Care Act falló, y ahora que la propuesta de ley amenaza de nuevo en la Cámara de Representantes, están aún más movilizados.

“Los pacientes están enfocados y decididos a hacer las llamadas que sean necesarias al congreso para que defiendan sus derechos. Claramente están preocupados, pero también determinados a dar la batalla. Pedimos a los voluntarios a que llamen a sus miembros del congreso”, expresa Erika Sward, de la American Lung Association.

Su mensaje es el mismo que envían a sus miembros el resto de las organizaciones. Pero incluso aunque sea aprobado en la Cámara de Representantes, el American Health Care Act aún deberá superar una gran barrera en el Senado, donde los republicanos más conservadores podrían frenarlo.