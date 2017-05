Jimmy Kimmel revela la conmovedora historia de su hijo recién nacido para llamar la atención sobre la cobertura de enfermedades preexistentes

Durante una semana el show del presentador y comediante Jimmy Kimmel no fue transmitido y este lunes en la noche reveló el porqué: su hijo Billy nació el 21 de abril con un problema cardíaco y tuvo que ser sometido de urgencia a una operación abierta de corazón. “Fue una historia atemorizante, y antes de empezar a contarla, quiero que sepan que tiene un final feliz”, advirtió al comenzar su monólogo de 13 minutos, en el que defendió los cambios impuestos por la ley conocida como Obamacare y el acceso a la salud de todos los ciudadanos, sin importar las posiciones políticas.

Por eso hizo un llamado a los Congresistas: "Tenemos que asegurarnos de que entiendas lo que está en juego. Somos un equipo, somos los Estados Unidos (...) Necesitamos protegernos los unos a los otros". Y agregó: "Vi a muchas a familias allí y ningún padre debería tener que decidir si pueden costear salvarle la vida a su bebé. No debería pasar. No aquí".



Profundamente conmovido, compartió todos los detalles. Horas después de que su esposa Molly dio a luz a William John, a quien cariñosamente apodan Billy, las enfermeras del Cedars Sinai Medical Center notaron que el bebé tenía la piel morada y un murmullo en el corazón.

“Fue algo aterrorizante”, contó al revelar que estaba rodeado de gente muy preocupada “como están ustedes ahora”, dijo a modo de broma, para intentar mitigar un poco lo dramático de la historia.

El bebé fue entonces llevado en ambulancia al Children’s Hospital de Los Ángeles para que le abrieran una arteria pulmonar que estaba bloqueada. “Fueron las tres horas más largas de mi vida”, confesó. Aunque lo operarán de nuevo en 6 meses y luego durante la adolescencia, ya Billy está en casa “de lo mejor”.



Tras agradecer a las enfermeras y doctores de ambos hospitales, así como a colegas y amigos —como su falso rival, Matt Damon “que hasta mandó un ramo de flores”— el comediante aprovechó para defender el acceso a la salud en Estados Unidos: criticó los cortes que ha propuesto Donald Trump a los Institutos Nacionales de Salud y aplaudió al Congreso por aumentar el financiamiento.

“Si antes de 2014 nacías con una enfermedad congénita del corazón como mi hijo, había un gran chance de que no podrías acceder a un seguro médico debido a esa condición preexistente. Si tus padres no tenían seguro, quizá ni llegarías a vivir suficiente para que te rechacen debido a esa condición preexistente”, explicó.



“Si tu bebé está a punto de morir, el dinero no tendría por qué ser un factor determinante. No debería importar cuánto ganas… Seas republicano o demócrata o lo que sea, todos estamos de acuerdo en eso ¿verdad?”, insistió.

En su criterio, los legisladores que debaten el tema de la salud deben “entender eso muy claramente”, y las disputas partidistas no deben erosionar algo que “cualquier persona decente quiere”.

Informó que el show no sería transmitido esta semana, pues quiere enfocarse en su familia. Durante el programa de ayer, el Dr Mehmet Oz explicó en qué consistía el problema cardíaco de Billy y el medallista Shan White, quien superó la misma condición que el hijo de Kimmel, relató su historia.



Las redes sociales, sobre todo los defensores de Obamacare, pronto se hicieron eco de su mensaje.

Moira Monson: "Absolutamente conmovida por la historia de Jimmy Kimmel. Estoy de acuerdo: ningún padre debería tener que decidir si su hijo vive o se muere".



