Cuando Facebook Live sirve para resolver un crimen: así se identificó a la mujer que persiguió con su auto a una hispana

A Dolores le extrañó ver un auto "muy cerquita" de su casa en Seattle cuando el pasado 21 de noviembre se disponía a ir a buscar a su hijo a la escuela. Cuando arrancó, la mujer que estaba en el interior del carro que había llamado su atención comenzó a seguirla: lo hizo durante las dos millas y media que separan su hogar del centro escolar. "Cuando yo me estaciono en la escuela veo que la persona está grabando con un teléfono", cuenta esta inmigrante de origen mexicano a Univision Noticias. Una vez en el parking del centro escolar, tuvo lugar un enfrentamiento verbal entre las dos mujeres. La atacante insultó a Dolores y cuestionó su estatus legal en Estados Unidos.



publicidad

Lo que Dolores no sabía entonces es que la mujer no solo la siguió y la grabó, sino que le había estado gritando insultos racistas durante todo el trayecto y retransmitiendo todo en video a través de Facebook Live: "¡Esto es América, aquí no manejamos como si estuvieras en México, señora!", se oye la voz en el video. "Este es mi jodido vecindario. Aquí es donde crecí. Yo crecí aquí, no ellos. Esta mujer no merece pertenecer aquí, ella no pertenece aquí. Ella no pertenece aquí", añade la mujer, que también se queja del "privilegio hispano" en Estados Unidos.

En medio del debate sobre qué debería hacer Facebook para detener la oleada de videos que registran crímenes, agresiones o suicidios y que se difunden en vivo en la red social, el caso de Dolores ofrece una óptica distinta sobre el fenómeno: fue precisamente gracias al video que las autoridades fueron capaces de identificar a la atacante. "Si no hubiera habido un video, no sé si habríamos sido capaces de identificarla", dice a Univision Noticias Michael Hogan, fiscal de King County. Hoy mismo el CEO de Facebook Mark Zuckerberg anunció que contratará a 3,000 nuevos empleados para combatir la publicación de contenidos violentos. Estos trabajadores se sumarán a los 4,500 que ya trabajan supervisando este tipo de contenido.



publicidad

Gracias al video, se identificó a la persona que persiguió e insultó a Dolores como Sandra Jametski. Jametski vive en el mismo vecindario que la víctima y hacía un año había sufrido un accidente automovilístico por el que culpaba a la hija menor de Dolores. La mujer recibió cargos por acoso malicioso, un crimen de odio reconocido por la ley del Estado de Washington, cargo del que se declaró culpable. El acoso malicioso se define como una amenaza o daño a una persona o propiedad debida a la percepción de la raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual o la discapacidad de la víctima. El video, en el que se podían escuchar claramente los insultos racistas , ofreció

Tras estar encarcelada durante 110 días en la cárcel del condado de King, Jametski, que sufre problemas mentales, fue liberada y su sentencia de dos años, suspendida bajo la condición que se tomara sus medicinas y de que no se acercara a la víctima.

Pero no siempre los casos de crímenes e incidentes de odio tienen este final. Hogan dice que la mayoría de estos episodios no logran resolverse porque los agresores son desconocidos para las víctimas, lo que dificulta su identificación.

Dolores, en Seattle, dice que sigue con miedo desde el enfrentamiento con Jametski. "Fue un delito fuerte y dio mucha inseguridad", dice. "Te das cuenta de que, si alguien te trato así, puede tratar así a tus hijos. Solo por llevar un apellido hispano ya pueden ser atacados y eso no es justo".



publicidad

Univision Noticias ha acordado no publicar el apellido de Dolores para proteger a la víctima.