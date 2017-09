San Lorenzo (Puerto Rico) después del paso del huracán María: últimas noticias

Actualizado: viernes 22 a las 12:55 pm

Qué se sabe

San Lorenzo figura como uno de los municipios incomunicados tras el paso del huracán María. Además, fue uno de los municipios declarado por la Casa Blanca como “zona de desastre”. Este informe presidencial le ha permitido a la Agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA) ofrecer asistencia inmediata a las familias afectadas.

El viernes 22 se supo a través del diario El Nuevo Día, que en horas de la tarde colapsó el puente del barrio San Lorenzo y no hay paso hacia los barrios Pasto, Vagas y San Lorenzo. Además, ya se acabó el agua en el refugio en la Escuela Josefa del Río, donde están alojadas 90 personas. También informaron los accesos al municipio están bloqueados por inundaciones. Solo se puede llegar por la salida #6 de la carretera #30, usando la #181.



publicidad

¿Ves algún error? Ayúdanos a corregirlo. Escríbenos a uninoticiasdigital@univision.net

Si vives en este municipio de Puerto Rico o tienes información directa sobre su situación tras el huracán Maria y quieres ayudarnos a informar a otros familiares escribe a nuestros periodistas a mfelix@univision.net o llama al 305-798-9271 #PRActivate.

Si vives en este municipio de Puerto Rico y quieres contar una historia, denunciar algo o enviarnos fotografías o vídeos ponte en contacto con nosotros a través de la página de Facebook de Univision Puerto Rico, a través de Twitter o en la página de WKAQ 580.

Si estás fuera de Puerto Rico, buscas a tus familiares y no consigue localizarlos también puedes visitar el grupo de Facebook ‘Puerto Rico Maria Updates’, que no ha sido creado por Univision pero en el que muchas familias se están organizando de forma espontánea. https://www.facebook.com/groups/153188931945861/

If you live in this municipality of Puerto Rico or have direct information about your situation after Hurricane Maria and you want to help us inform other relatives, write to our journalists at mfelix@univision.net or call 305-798-9271 #PRActivate.

If you live in this municipality of Puerto Rico and want to tell a story, report something or send us photos or videos, you can contact us through the Univision Puerto Rico Facebook page, through Twitter or through WKAQ 580 Facebook Page.



publicidad

If you are outside of Puerto Rico, you are looking for your relatives and cannot locate them you can also visit the Facebook group 'Puerto Rico Maria Updates', which is not run by Univision, but is being used by many families to organize spontaneously.