La destacada periodista Patricia Janiot se incorpora a Univision Noticias

Conocida por millones de televidentes en Estados Unidos y América Latina como el rostro de CNN en español, Patricia Janiot es una figura familiar y altamente respetada en el ámbito de las noticias internacionales. Durante 26 años ha sido un referente de las noticias para los hispanos en Estados Unidos y ahora se une a Univision para presentar junto a Enrique Acevedo el informativo 'Noticiero Univision Edición Nocturna'. Además será copresentadora del magacín de noticias 'Aquí y Ahora' al lado de Teresa Rodríguez e Ilia Calderón. También lanzará un nuevo programa, enfocado en noticias y entrevistas sobre Latinoamérica en todas las plataformas digitales de Univision Noticias y desarrollará contenido para programas especiales.



La carrera de Patricia Janiot en CNN ha durado casi 26 años: hasta 1992 fue copresentadora del noticiero de horario estelar Noticiero Telemundo-CNN –que se transmitía por la cadena Telemundo–, entonces pasó a CNN y 5 años más tarde fue nombrada conductora principal de CNN en español. Este domingo se despidió de la cadena con un mensaje para su audiencia: "Es un paso en la dirección correcta, es renacer, es reinventarse, aprender cosas nuevas".

Janiot ha cubierto los sucesos mundiales más importantes del último cuarto de siglo, que abarcan desde guerras, ataques terroristas y crisis regionales hasta elecciones presidenciales, cumbres políticas, visitas papales, desastres naturales... Además, entrevistó a casi todos los presidentes latinoamericanos en ejercicio durante los últimos 25 años, incluyendo a Fidel Castro y Hugo Chávez, y a numerosos líderes políticos y prominentes personalidades mundiales como Bill Clinton, Jimmy Carter, Bill Gates, Colin Powell, Richard Branson, Dan Brown y muchos otros.





Desde 2003, Janiot ha sido la única presentadora del noticiero estelar de CNNE, 'Panorama Mundial', ganador del premio Emmy en 2014. A partir de 2016 también condujo el magacín de noticias 'Nuestro Mundo' cada domingo. A lo largo de los años ha presentado diversos otros programas y especiales en la cadena.

Para Janiot, esta incorporación a Univision es un regreso, pues antes de unirse a CNN, Janiot condujo el noticiero vespertino de la estación local de Univision en Los Ángeles, Univision 34 (KMEX), y también fue copresentadora del programa matutino 'Buenos Días Nueva York' de Univision 41 (WXTV) en Nueva York.

Janiot ha recibido numerosos reconocimientos por sus logros como periodista, entre ellos un premio Emmy y varias nominaciones al mismo, el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México, el premio Golden Mike de la Asociación de Noticias de Radio & Televisión del Sur de California y el Premio INTE como 'Mejor personalidad femenina de noticias'. También figuró en la lista Hispanic Media 100, un homenaje anual que nombra a los 100 periodistas y ejecutivos de medios de noticias de habla hispana más influyentes del año en los Estados Unidos.



“Aunque dejar CNN fue una decisión difícil, sentí que era hora de enfrentar nuevos desafíos y estoy encantada de tener la oportunidad de hacerlo en Univision”, dijo Janiot. “Me entusiasma muchísimo unirme a Enrique Acevedo en el ‘Noticiero Univision Edición Nocturna’ cada noche, trabajar junto a Teresa Rodríguez e Ilia Calderón en ‘Aquí y Ahora’, y poder desarrollar nuevos proyectos multiplataforma con el equipo de Univision Noticias. Después de casi 26 años, el destino me ha dado una grata sorpresa al traerme de vuelta a la compañía donde inicié mi carrera periodística en Estados Unidos. Estoy feliz de empezar esta nueva etapa de mi vida profesional”.

“La incorporación de Patricia Janiot a nuestro gran equipo de destacados periodistas es un nuevo triunfo para Univision Noticias, y estamos muy contentos de tenerla entre nosotros”, comentó Daniel Coronell, presidente de Univision Noticias. “El prestigio y reconocimiento que tiene Patricia en la industria mediática internacional son innegables, así como lo es su firme compromiso con la excelencia periodística. Ahora desde Univision, por televisión abierta y por todas nuestras plataformas digitales, Patricia tendrá nuevos públicos que conquistar y muchas oportunidades para seguir aplicando su pasión por informar y empoderar a sus televidentes. La contratación de Patricia es, sin lugar a dudas, un acontecimiento muy positivo tanto para Univision Noticias como para la audiencia hispana en Estados Unidos”.



Más allá de su trabajo periodístico, Janiot es presidenta de la organización benéfica 'Colombianitos', cuya misión es ayudar a niños de bajos recursos que han sido afectados por la violencia en Colombia. Por su dedicación a las causas humanitarias, la Casa Blanca le otorgó el premio Champions of Change (Campeones del Cambio) y la Organización de Naciones Unidas la honró con el premio Women Together (Mujeres Juntas). También recibió el Dean’s Award for Public Service (Premio del Decano al Servicio Público) de la Facultad de Postgrado en Gerencia Política de George Washington University. Adicionalmente, ha sido reconocida por organizaciones prominentes y ha recibido prestigiosos galardones en Colombia, entre ellos el Premio Cafam a la Mujer, Colombiana de Corazón, Mujer del Año y Mujeres de Éxito. Además, fue condecorada con la Orden al Mérito Manuela Beltrán.

Nacida en Bucaramanga, Colombia, Janiot es graduada de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de la Sabana en Bogotá, y también posee un título en Inglés de la Universidad de Cambridge. Adicionalmente, estudió Transmisión y Producción de Radio y Televisión en el Colegio Superior de Telecomunicaciones en Bogotá. Antes de mudarse a los Estados Unidos, trabajó para la cadena de televisión colombiana Canal A, donde condujo el magacín de noticias 'Testimonio', ganador del Premio Simón Bolívar de Periodismo. También en el Canal A, fue copresentadora del 'Noticiero Criptón' y del magacín titulado 'Momento Cultural'. Janiot comenzó su carrera periodística en la cadena radial colombiana Caracol Radio.