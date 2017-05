Quién era Salman Abedi, el presunto atacante suicida de Manchester

La policía británica identificó este martes a Salman Abedi, un joven británico de ascendencia libia, como el presunto atacante suicida que mató a 22 personas e hirió a más de 50 después de un concierto de la cantante Ariana Grande en Manchester.

El hombre de 22 años vivía en la calle Elsmore, en el distrito de Fallowfield, ubicada a apenas 3.5 millas del recinto repleto de niñas y adolescentes donde sembró el caos cerca de las 10:30 de la noche (hora local) de este lunes.

Sus padres buscaron refugio en Reino Unido huyendo del régimen del dictador libio Muammar Gadafi. El joven era el tercero de cuatro hermanos, según informó el Daily Telegraph.

Su identificación fue encontrada por las autoridades en la entrada de la gigantesca arena con capacidad para 21,000 personas que se convirtió en escenario del peor ataque perpetrado en Gran Bretaña en más de una década.

Era conocido por la comunidad libia de Manchester pues su padre, Abu Ismael Abedi, quien es una figura respetada de esa colonia, reportó el diario The Guardian. "¿Salman? Estoy impactado por esto", dijo uno de los miembros de esa comunidad al periódico.

"Era un joven callado, siempre fue muy respetuoso conmigo. Su hermano Ismael es extrovertido, pero Salman era bien tranquilo", agregó.

"Es una persona de la que no se hubiese esperado esto", aseguró.



De hecho, los hermanos solían acudir a la mezquita de Didsbury. "Abu Ismael (el padre) estará terriblemente conmocionado. Siempre se opuso a la ideología yidahista; y esto de ISIS (el grupo extremista Estado Islámico) no es ni siquiera yihad, es algo criminal", afirmó.

El amigo de la familia consideró que el joven cambió en el mismo Reino Unido. "No creo que se haya radicalizado en Trípoli (Libia). Todos esos fueron echados de la ciudad. Debió haber pasado aquí", dijo.

"Para haber matado a todas esas personas, alguien debe haberlo influenciado", acotó.

"No pensamos que fuese a ocurrir en nuestra puerta"

Vecinos de la calle Elsmore que hablaron con The New York Times describieron a la familia como personas recatadas. "No hablaban con nadie", dijo Lina Ahmed. Aunque "eran personas amables cuando uno se las topaba", agregó.



Los residentes no salían de su asombro mientras veían a los policías peinando las calles de Fallowfield en busca de pistas sobre los motivos del atentado que fue reivindicado por el Estado Islámico.

"Vimos este tipo de ataque en París. Nunca pensamos que fuese a ocurrir literalmente en nuestra puerta", dijo al periódico Thomas Coull trazando un paralelismo con los atentados que dejaron cerca de 130 muertos en Francia en noviembre de 2015.

La sucesión ataques en distintos puntos de París fueron en parte obra de franceses criados en el el barrio belga de Molenbeek, considerado la cuna del yidahismo en Europa.

Ian Hopkins, comisario de la policía que dio a conocer la identidad del sospechoso, indicó que ahora la "prioridad es establecer si (Abedi) actuó solo o pertenece a una red (de terrorismo".

