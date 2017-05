La policía en Reino Unido busca una maleta que llevaba el atacante suicida de Manchester

Autoridades en el Reino Unido publicaron este lunes nuevas imágenes de Salman Abedi llevando una maleta azul. El joven fue quien detonó una bomba frente al Arena de Manchester el lunes pasado justo después de un concierto de la cantante Ariana Grande, matando a 22 personas.

La Policía de Manchester detalló que este artículo es diferente al que usó en el atentado, y agregó que "no hay razones para creer" que "pueda contener algo peligroso", pero pidió a los habitantes cautela y llamar de inmediato a la policía en caso de encontrarlo.

Attack at Manchester Arena update: image released of Abedi carrying a suitcase. Did you see him? https://t.co/NiBYb83cwj pic.twitter.com/0MK24mvtlO