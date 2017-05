Arrestan a un hombre de 23 años tras el ataque suicida que causó 22 muertos y decenas de heridos en Manchester

La policía británica informó este martes de la detención de un hombre de 23 años en conexión con el atentado terrorista en Manchester al final de un concierto de Ariana Grande, en el que murieron 22 personas y 59 resultaron heridas.

"Con respecto a la investigación en curso sobre el horrible ataque de la noche anterior en el Manchester Arena, podemos confirmar que hemos detenido a un hombre de 23 años de edad en South Manchester", dijo la policía en un comunicado.

El arrestado, cuya identidad y nacionalidad no han sido facilitadas, fue retenido por los agentes en el sur de Manchester, según un breve comunicado de las fuerzas del orden.

El grupo terrorista ISIS -conocido también como Estado Islámico- reivindicó el atentado a través de su órgano de propaganda Amaq. Los extremistas suelen atribuirse la autoría de este tipo de acciones, aunque no lo hayan organizado directamente.

La policía informó además de la detención de otro hombre este martes en el centro comercial Arndale de Manchester, que fue brevemente evacuado, pero posteriormente aclararo no creen que esté relacionado con el ataque de anoche, explicaron en un mensaje de Twitter.



A man has been arrested at the Arndale Centre – This is not currently believed to connected to last night’s attacks.

