Muere en Venezuela una mujer que marchaba a favor de Maduro por el impacto de una botella con agua congelada

Una mujer falleció en Venezuela tras ser herida cerca de una movilización de partidarios del gobierno socialista esta semana, y se convirtió en la décima víctima fatal vinculada a una nueva ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, dijo el domingo una autoridad.

Almelina Carrillo, de 47 años, murió a causa de un golpe en la cabeza que recibió en una de las movilizaciones de las últimas tres semanas, la mayoría de ellas organizadas por la oposición para protestar contra lo que consideran es una dictadura.

Otras once personas murieron la madrugada del viernes en una zona popular de la capital cuando la jornada de protesta derivó en saqueos, informó el Ministerio Público, que investiga los casos.

"La señora fallecida fue golpeada en la cabeza el pasado 19 abril con una botella de agua congelada lanzada de un edificio en La Candelaria", informó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, la noche del domingo en su cuenta de Twitter.



El presidente Maduro había presentado en la semana un vídeo en que una mujer, que sería Carrillo, cae al suelo cuando seguidores de su partido caminaban por la zona de clase media en el centro de la ciudad, un día en que se manifestaron tanto seguidores como opositores al gobierno.

El primer vicepresidente del Poder Legislativo, Freddy Guevara, condenó el asesinato y subrayó que el camino para dirimir las diferencias políticas entre el gobierno y la oposición no es la violencia.



Lamentamos asesinato d Almelina Carrillo. Q la violencia no sea el camino q asumamos como pueblo para dirimir nuestrs conflictos. Dmocracia! — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 24 de abril de 2017

Jesús Torrealba, dirigente opositor que hasta hace poco se desempeñaba como vocero de la plataforma Mesa de la Unidad Democrática, condenó los hechos y exigió un castigo severo para el responsable del homicidio.



Almelina Carrillo fue asesinada. El criminal debe ser identificado, detenido, juzgado y sentenciado. LOS VENEZOLANOS VENCEREMOS LA VIOLENCIA pic.twitter.com/gBXGIJQhQG — Jesus Chuo Torrealba (@ChuoTorrealba) 24 de abril de 2017

Las protestas, que han dejado cientos de heridos y detenidos, se han tornado violentas en varias ciudades del país petrolero, que vive una aguda escasez de productos básicos y una inflación de tres dígitos.

Los líderes de la oposición culpan a las fuerzas de seguridad por los enfrentamientos que surgen cuando les impiden el paso a los manifestantes. Los funcionarios del gobierno socialista, en tanto, acusan a los opositores de arrojar piedras a la policía y bloquear las calles para alterar la normalidad.

Leopoldo López aislado

En el marco de las protesatas, este domingo Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor preso Leopoldo López, denunció desde la entrada de la cárcel militar en la que se encuentra recluido desde hace más de tres años, que el político tiene un mes aislado y se le prohibió la visita familiar y la de sus abogados.



Tintori indicó, a través de un vídeo transmitido por la red Periscope desde las cercanías del internado judicial, que junto a Antonieta Mendoza, madre de López, ha pasado el día entero, a las puertas de la cárcel de Ramo Verde y ninguna autoridad de la institución le ha explicado por qué el dirigente está aislado.

"Leopoldo tiene tres semanas sin ver a nadie, no han dejado pasar a su familia, no han dejado pasar a sus abogados, le han quitado el derecho a la defensa, vinimos con mucha ilusión a ver a Leopoldo hoy domingo y no nos dejaron pasar, no nos dicen por qué no, simplemente es una orden de arriba", dijo.

La opositora responsabilizó al jefe de Estado, Nicolás Maduro, al dirigente oficialista Diosdado Cabello y al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, de lo que le pueda pasar a López, líder del partido Voluntad Popular.



La oposición convocó a sus seguidores a una nueva jornada de protestas el lunes para insistir en el respeto al Congreso, el llamado a elecciones y la liberación de los presos políticos.