Conducir con sueño es tan peligroso como hacerlo borracho

Una noche, hace casi 10 años, después de 36 horas ininterrumpidas de trabajo finalmente me vi en libertad de volver a casa. El trayecto de 20 millas, la mayoría de ellas en autopista, era ya un hábito formado que realizaba a diario casi sin pensar. Ese día, en el que lo único tenía en la cabeza era acostarme a dormir, debí haberlo pensado dos veces.

El sueño es un compañeros de viaje impaciente. A medio camino, circulando en una autopista de cinco canales, me sorprendió un ruido altísimo e inexplicable seguido por un frenazo involuntario y una inyección de adrenalina electrificante. ¿Qué pasó? ¿Donde estoy? Después del par de segundos que me tomó recuperar totalmente la conciencia, vi de que mi carro había cruzado suavemente hacia la izquierda dos canales y el hombrillo para chocar lateralmente con la defensa tipo baranda. Todo mientras yo dormía a pierna suelta.



Sin duda la buena suerte me acompañaba ese día. No choqué con ningún otro vehículo, no causé daños a la propiedad pública y a pesar de haber desfigurado totalmente su lado izquierdo, mi Mercedes-Benz Clase C240 Sportwagon de 2004, sobrevivió el accidente perfectamente manejable. Pude llegar a casa sin ayuda de terceros y sin la mediación de las autoridades. Ese día aprendí que nunca debería sentarme detrás de un volante con sueño, ni siquiera cansado. La suerte podría no volverme a sonreír.



Para entender los peligros de manejar con sueño o bajo la influencia de sustancias estupefacientes hay que vivir sus efectos estando sobrios Univision 0 Compartir

Un estudio de AAA publicado en diciembre de 2016, analizó los datos de 4,571 accidentes ocurridos en Estados Unidos para concluir que aquellos conductores que han perdido tres horas de sueño en un periodo de 24 horas enfrentan un riesgo de accidente similar al de un conductor legalmente borracho. Este riesgo es cuatro veces mayor que el que enfrenta un conductor que durmió siete horas, mientras que en el caso de conductores que perdieron de una a dos horas de sueño el riesgo se duplica.

La ausencia del acto negligente y moralmente condenable de beber en exceso antes de manejar un vehículo de motor, ha ayudado a que el manejo somnoliento, un acto que es inherentemente igual de peligroso al de manejar borracho, haya volado debajo del radar. ¿Quién puede condenar a nadie por sentirse cansado?



Un reporte de Reuters publicado por Autoblog indica que Arkansas y Nueva Jersey son los únicos dos estados de la unión estadounidense donde manejar con sueño está penalizado legalmente. Sin embargo la aplicación de las sanciones es difícil ya que no existe un método fidedigno para determinar cuan cansado está un conductor detenido por manejo errático. Para hacer las cosas más complicadas aún, ver en el espejo retrovisor las luces de un vehículo patrullero que ordena a un auto que se detenga, tienen en su conductor un efecto similar al de una buena taza de café fuerte.

Los efectos de manejar con sueño y manejar borracho son innegablemente similares y sus consecuencias pueden ser igualmente fatales. Peor aún, la incidencia de conductores somnolientos en las carreteras es más común que la de conductores borrachos. El mismo reporte de Reuters indica que un estudio del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del gobierno de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) llevado a cabo en 2016 determinó que más de un tercio de los adultos en Estados Unidos no duerme lo suficiente para mantener una salud óptima. Este es una estadística en si misma aterradora, más aún cuando tomamos en cuenta que entre los conductores más susceptibles de no dormir lo suficiente se encuentran los camioneros y choferes de autobús.



El próximo lunes 5 de noviembre comienza la semana de la prevención del manejo somnoliento, una iniciativa de la Fundación Nacional del Sueño como un manera de concientizar al público sobre los peligros de manejar cansados o con sueño. Haz tu parte, y comparte está nota con tus relacionados.



10 razones por las que no debes dejar nunca a un niño encerrado dentro un auto CNN reportó este martes que al cierre del mes de julio el conteo de fatalidades infantiles por abandono dentro de un automóvil estacionado bajo el sol alcanzó la cantidad de 29, un nuevo récord para esta trágica ocurrencia.



Lo más increíble de esta cifra es que por décadas hemos visto como cada verano se reeditan las trágicas consecuencias de dejar infantes abandonados dentro de un automóvil bajo el sol.



Estos son los motivos por los que nunca debes abandonar a un bebé dentro de un automóvil por más seguro que parezca y por más corto que sea el tiempo que planeas dejarlo.

1. El cuerpo humano sufre de hipertermia a partir de temperaturas corporales de 104 grados Fahrenheit. Esto no sólo afecta la consciencia sino que causa daños permanentes al cerebro, riñones y al corazón. A partir de 107 grados Fahrenheit la temperatura corporal se convierte en causa de muerte.

2. El sistema nervioso central de los bebés no está completamente desarrollado. Esta circunstancia incapacita al cuerpo para afrontar situaciones de calor ambiental extremo.

3. Los infantes tienen dificultad en mantenerse hidratados. Los adultos eliminan el exceso de calor a través de la evaporación del sudor, pero un niño deshidratado pierde la habilidad de perder calor de esa manera, por lo que su cuerpo se calienta más rápidamente.

4. Los niños recién nacidos son los más vulnerables, pero hasta los 5 años de edad y aún mayores, corren riesgo de morir sofocados al ser abandonados dentro de un auto.

Foto: KidsAndCars.org | Univision 0 Compartir 5. Las temperaturas de la cabina de un auto cerrado suben muy rápidamente. En promedio, la temperatura de un vehículo cerrado sube de 19 grados Fahrenheit en los primeros 10 minutos después de apagar el aire acondicionado. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 6. En cuestión de minutos las temperatura en la cabina de un automóvil estacionado puede alcanzar 125 grados Fahrenheit. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir 7. Abrir levemente las ventanas ni ayuda a refrescar la cabina ni alarga el tiempo en que la temperatura llega a niveles peligrosos. No existe una manera ni circunstancia segura de dejar a un bebé solo en un automóvil.



Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir 8. Hay zonas en las que las muertes por sofocamiento por alta temperatura pueden ocurrir durante todo el año. Florida y Arizona son dos de los Estados con mayor incidencia de este tipo de muerte. Florida inició 2017 con la muerte de un infante de un año de edad en Pinecrest en enero y de uno de dos años de edad en Brandon en febrero.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 9. No tiene necesariamente que hacer mucho calor afuera para que la cabina de un auto alcance temperaturas mortales. Bryce, un bebé de 9 meses de edad murió sofocado en el interior del auto de su madre en un día de agradables temperaturas que oscilaban entre 60 y 70 grados Fahrenheit. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir 10 Le puede pasar a cualquiera. Según la organización KidsAndCars.org en el 54.25% de las muertes de infantes en vehículos causadas por calor, los niños fueron dejados dentro de vehículo por olvido y solo el 11.58% de ellos fueron abandonados dentro del vehículo intencionalmente. Según la organizaciónen el 54.25% de las muertes de infantes en vehículos causadas por calor, los niños fueron dejados dentro de vehículo por olvido y solo el 11.58% de ellos fueron abandonados dentro del vehículo intencionalmente. Foto: KidsAndCars.org | Univision 0 Compartir

