¿Por qué no debes conducir tu carro con tacones altos?

Conducir un vehículo de motor vistiendo zapatos de tacón alto es una actividad tan peligrosa como hablar por teléfono o mandar mensajes de texto detrás del volante. Se podría incluso argumentar que los tacones altos sobre los pedales de un automóvil revisten un riesgo aún mayor, ya que al contrario del caso del uso del Smartphone, el riesgo se mantiene constante y presente durante todo el trayecto.

Una encuesta realizada en 2012 por Confused.com en Reino Unido indica que el 40% de las mujeres en ese país admite utilizar tacones altos al manejar, mientras que el mismo porcentaje sabe que los zapatos de tacón alto son el calzado incorrecto para conducir un vehículo. Más preocupante aún para nuestros amigos británicos, es que 39% de las damas dice manejar en chancletas o flip-flops que dificultan notoriamente la operación de los pedales, y 24% lo hacen descalzas, dos costumbres muy poco recomendables.



Un estudio llevado a cabo utilizando un simulador de manejo coincide y los expertos del programa MythBusters, coinciden en que los tacones altos retrasan la velocidad en que el conductor lleva el pie del acelerador al pedal de frenado, lo que puede representar la diferencia entre frenar a tiempo o chocar contra el objeto que se encuentre frente al vehículo. Peor aún, la angosta área en la punta de estos zapatos hace menos efectivo el control del pedal, mientras que la distancia entre el talón y el suelo del auto, incrementada por el tacón, dificulta el desplazamiento lateral de los pies lo que puede resultar desastroso, especialmente en el caso de la conducción de un auto de transmisión manual.

El manejo vistiendo tacones altos es un error cometido primordialmente por mujeres jóvenes. El estudio de Confused.com revela que la gran mayoría de las conductoras con zapatos altos son mujeres entre 24-35 años de edad. Aunque en Estados Unidos no hay datos oficiales, se cree que la tendencia podría ser muy parecida.



Pexels

Otras dificultades al conducir causadas por los tacones altos:

· Es muy difícil encontrar una posición cómoda para los pies con tacones altos. El movimiento con los pedales y el descansarlos en la alfombra (seguramente lo doblas y lo recargas así en el piso del auto) te puede provocar daños progresivos en los pies o peor aún, un calambre mientras manejas.

· La suela de las zapatillas es muy delgada y resbaladiza. Si usas modelos con plataforma, ésta se podría atorar entre los pedales.

· El tacón denominado de ‘aguja’ puede atorarse muy fácilmente en la alfombra, más aún cuando la misma está muy desgastada.

· Aunque seas una ‘profesional’ en la materia, el talón te puede quedar adolorido.



· SI lo anterior no te convence, ten también en cuenta que tus tacones se dañarán por el roce permanente con la alfombra del vehículo y los pedales.



Pexels

Te recomendamos:

· Mantén siempre un par de zapatos bajos en tu auto y úsalos para manejar. Sí, puede ser algo inconveniente, pero no tanto como un accidente. Nunca manejes descalza, la traspiración puede hacer que pierdas el agarre del pedal, además de que el esfuerzo del uso de los pedales in el soporte de una suela puede causar daños al pie.

· Si tienes necesariamente que salir con tus tacones altos toma un taxi. Si lo haces viajas de alguien que usa zapatos bajos cédele el control del carro.

· Piensa en tu seguridad al volante y la de los demás conductores. Vale la pena no arriesgarse.