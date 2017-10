El misterio de los sunroof explosivos

Un sonido similar al de un estallido sorprendió a una joven pareja que viajaba en su Volkswagen Jetta 2016 junto a su bebé recién nacido, a quien trasladaban a una cita con el pediatra. Acto seguido una lluvia de pequeños trozos de cristal roció a la criatura. Global News reporta que la niña no sufrió daños, pero que la explosión espontánea del sunroof del vehículo, hizo que su padre perdiese momentáneamente el control del mismo lo que ha podido crear un accidente de mayor importancia.

Un estudio de Consumer Reports concluyó que a medida en que los sunroof, las ventanas corredizas instaladas en el techo de los automóviles, han aumentado en tamaño y popularidades, la frecuencia de estos estallidos también ha aumentado notablemente.



publicidad

Consumer Reports también dice que, salvo algunas excepciones, los fabricantes no han reconocido la existencia del problema ni han tomado medidas para resolverlo, añadiendo que la vigilancia por parte de los organismos reguladores no se ha mantenido a la par con los cambios en tamaño, complejidad y diseño que los sunroof and experimentado en los últimos años.

La falta de reconocimiento del problema ha hecho más difícil la identificación de las causas del mismo.

En el caso del Hyundai Veloster, uno de los modelos más afectados por la ocurrencia con 54 incidentes reportados a la Administración Nacional para la Seguridad Vial (NHTSA por sus siglas en inglés), su fabricante declaró a Consumer Reports que la causa había sido un defecto en la manipulación de los cristales por parte de un brazo robótico en cual ya fue corregido. Sin embargo, Hyundai y su fabricante hermano Kia, se encuentran entre las marcas cuyos vehículos sufren con mayor frecuencia del estallidos de sus sunroofs y el Veloster no es el único modelo de Hyundai que presenta el defecto.

Según la data recabada por la NHTSA desde 1995, las siguientes marcas presentan la mayor ocurrencia de estallidos de sus sunroofs;





Hyundai, 119 Ford, 85 Nissan, 82 Kia, 78 Scion, 72 Toyota, 61 Honda, 53 Volkswagen, 38 Cadillac, 28 BMW, 27

Y estos son los modelos que presentan la mayor cantidad de incidentes:

Scion tC, 71 Hyundai Veloster, 54 Kia Sorento, 43 Nissan Murano, 28 Kia Optima, 25 Ford Explorer, 23 Honda Accord, 22 Cadillac SRX, 22 Nissan Máxima, 20 Hyundai Sonata, 20

Los datos privados que manejan los fabricantes muestran una incidencia significativamente mayor del problema que los que arrojan los datos de la NHTSA, ya que no todos lo afectados presentan sus quejas ante la agencia gubernamental.



publicidad

Los sunroof no cuentan con la misma membrana protectora que usan los parabrisas. Volvo, cuyos modelos no aparecen en la lista de vehículo afectados, dice haber patentado un proceso de laminado que hace más resistentes a los sunroof (un cristal laminado consiste de dos paneles fusionado por una lámina plástica entre ellos) incluso en casos de volteo.

Aún cuando la ocurrencia de estos estallidos espontáneos de los sunroof es menos común que la de los neumáticos pinchados, su frecuencia está en incremento. Los expertos consultados por Consumer Reports no dan con la causa, pero si están de acuerdo en que mientras más grandes son más difícil es asegurar su integridad, algo que nos debe preocupar en vista de la alta incidencia de sunroofs panorámicos en los automóviles actuales. Los expertos también están de acuerdo en que los fabricantes no deberían esperar a que las autoridades tomen cartas en el asunto, y dictar sus propios estándares de seguridad para los sunroof.



10 razones por las que no debes dejar nunca a un niño encerrado dentro un auto CNN reportó este martes que al cierre del mes de julio el conteo de fatalidades infantiles por abandono dentro de un automóvil estacionado bajo el sol alcanzó la cantidad de 29, un nuevo récord para esta trágica ocurrencia.



Lo más increíble de esta cifra es que por décadas hemos visto como cada verano se reeditan las trágicas consecuencias de dejar infantes abandonados dentro de un automóvil bajo el sol.



Estos son los motivos por los que nunca debes abandonar a un bebé dentro de un automóvil por más seguro que parezca y por más corto que sea el tiempo que planeas dejarlo. reportó este martes que al cierre del mes de julio el conteo de fatalidades infantiles por abandono dentro de un automóvil estacionado bajo el sol alcanzó la cantidad de 29, un nuevo récord para esta trágica ocurrencia.Lo más increíble de esta cifra es que por décadas hemos visto como cada verano se reeditan las trágicas consecuencias de dejar infantes abandonados dentro de un automóvil bajo el sol.Estos son los motivos por los que nunca debes abandonar a un bebé dentro de un automóvil por más seguro que parezca y por más corto que sea el tiempo que planeas dejarlo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir 1. El cuerpo humano sufre de hipertermia a partir de temperaturas corporales de 104 grados Fahrenheit. Esto no sólo afecta la consciencia sino que causa daños permanentes al cerebro, riñones y al corazón. A partir de 107 grados Fahrenheit la temperatura corporal se convierte en causa de muerte. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir 2. El sistema nervioso central de los bebés no está completamente desarrollado. Esta circunstancia incapacita al cuerpo para afrontar situaciones de calor ambiental extremo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 3. Los infantes tienen dificultad en mantenerse hidratados. Los adultos eliminan el exceso de calor a través de la evaporación del sudor, pero un niño deshidratado pierde la habilidad de perder calor de esa manera, por lo que su cuerpo se calienta más rápidamente. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir 4. Los niños recién nacidos son los más vulnerables, pero hasta los 5 años de edad y aún mayores, corren riesgo de morir sofocados al ser abandonados dentro de un auto.

Foto: KidsAndCars.org | Univision 0 Compartir 5. Las temperaturas de la cabina de un auto cerrado suben muy rápidamente. En promedio, la temperatura de un vehículo cerrado sube de 19 grados Fahrenheit en los primeros 10 minutos después de apagar el aire acondicionado. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 6. En cuestión de minutos las temperatura en la cabina de un automóvil estacionado puede alcanzar 125 grados Fahrenheit. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir 7. Abrir levemente las ventanas ni ayuda a refrescar la cabina ni alarga el tiempo en que la temperatura llega a niveles peligrosos. No existe una manera ni circunstancia segura de dejar a un bebé solo en un automóvil.



Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir 8. Hay zonas en las que las muertes por sofocamiento por alta temperatura pueden ocurrir durante todo el año. Florida y Arizona son dos de los Estados con mayor incidencia de este tipo de muerte. Florida inició 2017 con la muerte de un infante de un año de edad en Pinecrest en enero y de uno de dos años de edad en Brandon en febrero.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 9. No tiene necesariamente que hacer mucho calor afuera para que la cabina de un auto alcance temperaturas mortales. Bryce, un bebé de 9 meses de edad murió sofocado en el interior del auto de su madre en un día de agradables temperaturas que oscilaban entre 60 y 70 grados Fahrenheit. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir 10 Le puede pasar a cualquiera. Según la organización KidsAndCars.org en el 54.25% de las muertes de infantes en vehículos causadas por calor, los niños fueron dejados dentro de vehículo por olvido y solo el 11.58% de ellos fueron abandonados dentro del vehículo intencionalmente. Según la organizaciónen el 54.25% de las muertes de infantes en vehículos causadas por calor, los niños fueron dejados dentro de vehículo por olvido y solo el 11.58% de ellos fueron abandonados dentro del vehículo intencionalmente. Foto: KidsAndCars.org | Univision 0 Compartir

Lea también: