"¡Adiós!", así cierra el diario mexicano Norte Digital tras el asesinato de una periodista

En un editorial, el dueño del matutino, Óscar Cantú Murguía, informó que no está dispuesto a que uno más de sus colaboradores se asesinado. Denunció que la violencia y la impunidad contra los periodistas son las principales razones por la que este domingo se publicó la última edición impresa.

El diario mexicano Norte de Ciudad Juárez, donde colaboraba la periodista asesinada Miroslava Breach, se despidió este domingo. Su dueño, Óscar Cantú Murguía, explicó en un editorial titulado "Adiós!" que la decisión es consecuencia de las agresiones mortales que sufren los reporteros y la impunidad que cierra las puertas a un periodismo "crítico".

"La trágica y sentida muerte de Miroslava Breach Velducea –colaboradora nuestra– el pasado 23 de marzo, me ha hecho reflexionar sobre las adversas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del periodismo actualmente. El alto riesgo es el ingrediente principal", escribió Cantú Murguía en la nota editorial.



"Las agresiones mortales, así como la impunidad contra los periodistas, han quedado en evidencia, impidiéndonos continuar libremente con nuestro trabajo", señaló. "Este día, estimado lector, me dirijo a usted para informarle que he tomado la decisión de cerrar este matutino debido a que, entre otras cosas, no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso", agregó.

El jueves 23 de marzo, la periodista Miroslava Breach, también corresponsal del diario La Jornada, fue asesinada tras dejar a uno de sus hijos en la escuela. Se trata del tercer homicidio a un reportero en México solo en marzo, junto al de Ricardo Monluí, quien escribía sobre los conflictos del sector azucarero en Veracruz, y el de Cecilio Pineda en Guerrero, que reporteaba casos de corrupción.

La Jornada informó entonces que la periodista recibió ocho impactos de bala y falleció durante su traslado al hospital.

Breach, quien tenía 54 años, trabajó en el Diario de Chihuahua y fue directora del periódico Norte de Ciudad Juárez. Entre las últimas historias que siguió la reportera están el asesinato del ambientalista Isidro Baldenegro López en enero pasado, distintos casos de feminicidio y el despojo de tierras a indígenas en la sierra de Chihuahua.

Según Cantú Murguía, el diario tenía 27 años de labores. "Se nos dejó solos", denunció. "Luchamos contra corriente, recibiendo embates y castigos de particulares y gobiernos por haber evidenciado sus malas prácticas y actos de corrupción", se lee en la nota. "Todo en la vida tiene (...) un precio que pagar. Y si éste es la vida, no estoy dispuesto a que lo pague ni uno más de mis colaboradores, tampoco mi persona", cierra el escrito.