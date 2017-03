Una YouTuber anuncia que dejará la escuela en un video viral y causa un debate sobre la deserción escolar en México

Ciudad de México.- Una joven YouTuber mexicana conocida como Mars Aguirre anunció por medio de redes sociales que dejó sus estudios de preparatoria (bachillerato) porque no está de acuerdo con el “sistema”, lo que despertó un debate acerca de la escolaridad en México.

"Yo estoy completamente en contra de la escuela, estoy hasta la madre (harta) y por eso me salí. Si tú estás a favor de la escuela te aliento a que sigas en ella, mientras ese sea tu sueño”, dice Mars Aguirre en un video que publicó en su cuenta de Facebook, el cual tiene más de seis millones de reproducciones.



La adolescente de 16 años, quien radica en Baja California, relata que estudiaba el tercer cuatrimestre en una preparatoria privada, pero decidió dejar sus estudios porque: “estoy hasta la madre del pinche sistema pendejo retrógrado en el que hemos estado sumergidos toda nuestra vida”. Y añade: “La sociedad nos ha metido en la cabeza que tenemos que tener cierto grado de estudios para finalmente desarrollarte en el ámbito que quieres”, agrega.

El video, publicado el jueves 24 de marzo, provocó una ola de memes y parodias. Pero también tocó un tema sensible en México, un país donde 50% de los estudiantes entre 15 y 19 años de edad abandonan la escuela. Algunos usuarios de las redes sociales acusaron a la joven de promover la deserción escolar.



“Tengo 45 años y si yo no inventé a tu edad todo eso que dices, mínimo fui de los pioneros. Y déjame decirte que fue lo peor que hice. La peor decisión que tomé en mi vida fue dejar la prepa, hoy a mi edad me arrepiento de no tener un título. Esa decisión de hace más de 20 años afectó a mis hijos ahora, por qué no pude darle una mejor vida”, dijo el usuario Walter J. Mendez Agüero.

Otra usuaria, llamada Alejandra Gómez, respondió: “¿Sabes cuántas personas quisieran tener esa oportunidad de estudiar en la escuela de la UVM?, Aparentemente a ti nunca te ha faltado nada, no sabes lo qué es necesitar. Muchos lo han pasado y tienen al menos esa pequeña oportunidad de estudiar lo aprovechan, por qué se quieren superar y no han vivido lo fácil que me imagino ha sido tu vida”.

“Yo hice lo mismo a los 18, hoy tengo 20 y tengo excelentes ingresos, me queda claro que si me hubiera esperado todas las etapas del "sistema" ahora que tengo 20 solo iría en 4to semestre, sin lana y siendo un chamaco más”, opinó Fernando Salinas.

En México, solo el 18% de la población cuenta con grados de estudios de nivel licenciatura, según la OCDE, y ese grupo de profesionales gana el doble de dinero que aquellos que solo terminaron la preparatoria y cuatro veces más de alguien con estudios básicos. “Esta gran diferencia en los ingresos puede explicarse en parte por la baja proporción de la población con estudios de nivel de superior”, refiere la OCDE.



Las razones de la deserción escolar en adolescentes son diversas, pero existen factores predominantes como adversidades económicas, rendimiento académico, contexto familiar, políticas educativas y condiciones del mercado laboral, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

