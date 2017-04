Policía lanza gases lacrimógenos durante marcha de padres de los estudiantes de Ayotzinapa en la Ciudad de México

Los padres intentaban hacer un mitin para exigir celeridad en las investigaciones habiendo pasado 31 meses de la desaparición de 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero. El incidente no recrudeció.

Ciudad de México.- Policías federales arrojaron este martes gases lacrimógenos durante una marcha de padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que buscaban llegar hasta la Secretaría de la Gobernación de la Ciudad de México para exigir que se aceleren las investigaciones habiendo pasado 31 meses de su desaparición.

“Es una agresión demasiado fuerte para los padres que solo buscan verdad y justicia”, dijo a Univision Noticias Felipe de la Cruz, vocero del movimiento que nació tras la desaparición de los estudiantes en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.



No queda claro qué ocurrió mientras los padres marchaban ni por qué la policía lanzó los gases lacrimógenos. De la Cruz detalló que el incidente no recrudeció. “Querían romper la manifestación (…) No hubo lesionados, más allá del malestar en los ojos por los gases”, detalló.

“Mañana cumplimos dos años y siete meses sin que haya respuesta”, denunció el vocero de los padres.



Bombas lacrimógenas que fueron lanzadas por la Policía Federal. Cortesía de los padres de Ayotzinapa.

Integrantes de este movimiento están apostados desde el pasado 20 de abril frente a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual lleva las investigaciones del caso.

Los padres y madres piden que se castigue a los funcionarios que de acuerdo con las investigaciones realizadas hasta el momento pudieron haber estado detrás de la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos.

También culpan principalmente a Zerón de Lucio, quien supuestamente alteró la evidencia durante las investigaciones provocando que las hipótesis apuntaran a que los jóvenes desaparecidos fueron asesinados y luego calcinados en un basurero. Esta versión del gobierno fue llamada la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.



Sin embargo, las diligencias emprendidas por expertos internacionales rompieron esa versión y propusieron nuevas líneas de investigación relacionadas con el tráfico de heroína en la región, así como la implicación de las Fuerzas Armadas.