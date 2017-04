Odebrecht asegura que puso a disposición de Lula una cuenta de 40 millones de dólares

El empresario brasileño Marcelo Odebrecht sabe que hablar le puede beneficiar y lo está haciendo para tratar de reducir su pena. Por eso, el expresidente del grupo Odebrecht, que está detenido desde junio de 2015 por su vinculación con la gran red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, está contando todo lo que sabe.

Según se divulgó este miércoles, Odebrecht declaró el lunes ante el juez Sérgio Moro, responsable de la investigación de ese megaescándalo de corrupción, haber abierto una cuenta con unos 40 millones de reales (13 millones de dólares) para financiar gastos particulares de Luiz Inácio Lula da Silva tras su salida de la Presidencia de Brasil.



El empresario dijo que la cuenta, que fue negociada con el exiministro Antonio Palocci, estaba destinada a ofrecer favores al exmandatario debido a que mantenía su poder como principal líder del Partido de los Trabajadores (PT) y era padrino de la entonces presidenta, Dilma Rousseff.

Odebrecht reconoció haber negociado esa cuenta con el exministro de Lula Antonio Palocci y aunque asegura que éste le pidió retirar dinero en diversas ocasiones, afirma no poder comprobar que efectivamente el efectivo lo usara Lula ya que quien hacía las solicitudes era su colaborador.

También reveló que Lula fue el beneficiario de los pagos descubiertos en las libretas de contabilidad de la empresa bajo el nombre de "amigo".

Esta fue la primera declaración del ejecutivo ante la Justicia tras haber llegado a un acuerdo para delatar la trama de corruptelas alrededor de la petrolera estatal Petrobras a cambio de tener una rebaja en la condena.



Aunque su testimonio está bajo secreto, fue filtrado a los medios de comunicación.

3 millones a Humala

Por otra parte, el expresidente de la constructora aseguró ante la justicia brasileña que a través de su empresa pagó $3 millones en 2011 al expresidente de Perú Ollanta Humala para su campaña presidencial.



Según la declaración de Odebrecht, Humala recibió tres millones de dólares en sobornos de su empresa a cambio de contratos en Perú. The Associated Press

Las revelaciones están contenidas en documentos que hizo públicos la Corte Suprema de Justicia brasileña y que han sido recogidos por medios de comunicación y agencias de noticias en Brasil y Perú.

En esos documento se indica que la entrega del dinero a Humala también se hizo a través de Antonio Palocci.

"De acuerdo con el fiscal, dice el colaborador (Marcelo Odebrecht), que el Grupo Odebrecht, a petición de Antonio Palocci Filho, habría transmitido, a través del Sector Operaciones Estructuradas tres millones de dólares al candidato presidencial peruano Ollanta Humala", se lee en el documento federal.

Según la delación que Odebrecht hizo ante la Justicia y que fue divulgada por el diario O Estado de Sao Paulo, el Ejecutivo admitió que a pedido del entonces ministro Antonio Palocci, entregó "vía el Sector de Operaciones Estructuradas, 3 millones de dólares al candidato a la Presidencia de Perú Ollanta Humala" para la campaña presidencial de 2010.



Este miércoles, la esposa de Humala, Nadine Heredia, negó el soborno. "No tengo idea por qué mentirían", pero "no es corroborable y no es cierto", afirmó en entrevista con el Canal N.

El grupo Odebrecht está acusado de haber sobornado a Gobiernos y autoridades de una docena de países de América Latina y África a cambio de obtener importantes contratos.

Marcelo Odebrecht fue detenido en junio de 2015 y condenado a más de 19 años de prisión, mientras que el exministro Antonio Palocci fue detenido en septiembre de 2016 acusado de intermediar entre el Gobierno brasileño y el grupo Odebrecht para el pago de coimas y sobornos a cambio de obtener contratos.

