¿México es el segundo país más mortífero? La polémica sobre el estudio de conflictos armados en el mundo

Al gobierno de Peña Nieto no le ha gustado nada el informe que coloca a México como el segundo país en conflicto más mortífero del mundo (solo después de Siria). Este martes emitió un comunicado en el que rechazó el trabajo realizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) y cuestionó la existencia de un conflicto armado (no internacional) en el país.

Sin embargo, a preguntas de Univision Noticias este miércoles, los autores del IISS defendieron la validez de su informe y respondieron a las críticas del Gobierno mexicano.

Sobre la cifra de homicidios en 2016

Uno de los puntos rechazados por el gobierno de México es el dato de homicidios en 2016: las 23,000 personas que el informe asegura que murieron ese año en conflictos entre cárteles y enfrentamientos entre criminales y fuerzas del Estado. La administración mexicana rechaza esa cifra porque dice que no ha sido publicada por el INEGI, la dependencia gubernamental que se encarga de realizar ese tipo de mediciones.

“Es inverosímil la suposición que hace el estudio al considerar que todos los homicidios que tuvieron lugar en México están ‘relacionados con el combate a las organizaciones criminales’. Ello debido a que las estadísticas de homicidio doloso, como la del INEGI, incluyen casos de muertes por riñas, muertes por armas blancas, muertes asociadas a la comisión de delitos del fuero común, así como aquellas producto de conflictos vecinales o comunitarios, entre otras. En este sentido, el reporte parte de una base errónea y carente de rigor técnico”, detalló el gobierno.



publicidad

A esto, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos respondió lo siguiente:

“El gobierno no informa regularmente del número de homicidios relacionados con el crimen organizado. De hecho, a veces pasan años sin que se informe de esto. Si publicaran este número mensual, o al menos anualmente, estaríamos encantados de usarlo. Por ello, los homicidios intencionales son los más cercanos con los que podemos llegar a medir la intensidad del conflicto mexicano”.

¿Existe un conflicto armado?

El gobierno mexicano aseguró en el comunicado que la metodología utilizada por los autores del estudio señala “de manera irresponsable e incierta” la existencia de un conflicto armado (no internacional).

“El reporte busca dar un tratamiento similar a naciones con fenómenos completamente diferentes, que no son comparables ni medibles entre sí”, señala el comunicado del gobierno.

El IISS contestó que los criterios que utilizaron para incluir a México y Centroamérica en el estudio de los países más mortíferos en el mundo se basan en tres aspectos ("los cuales son cualitativos, no cuantitativos"):

“1. Hay una amplia amenaza para las autoridades del estado (no solo en picos) por parte de grupos bien armados. 2. Grupos controlan espacios territoriales en varias ciudades o zonas rurales. 3. Hay fuerzas armadas desplegadas frecuentemente o permanentemente”, detalla la respuesta de IISS.



México va camino a tener uno de los años más violentos en décadas Univision 0 Compartir

Sobre la lista de países incluidos en el informe

En su comunicado, el gobierno mexicano asegura que el ranking de países que realizan los autores con base en sus estimaciones de homicidios carece de cualquier rigor metodológico.

“Partiendo de cifras correctas, sería viable hacer comparativos por tasas para así tomar en cuenta las diferencias en el número de habitantes de los países. De acuerdo con cifras de la ONU de 2014 (el reporte más reciente a nivel internacional), México está lejos de ser uno de los países más violentos del mundo. Tan solo en América Latina países como Honduras, Venezuela, Belice, Colombia o Brasil registran tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes de 90.4, 53.7, 44.7, 30.8, y 25.2 respectivamente, mientras que México registró una tasa de 16.4, cifra muy por debajo de muchos países de la región”, detalla la respuesta del gobierno.



publicidad

Sobre ese punto, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos dijo a Univision Noticias lo siguiente:

“Las autoridades mexicanas citan países como Brasil, que tienen tasas de homicidios más altas por cada 100,000 habitantes. La tasa es una medida diferente, que normalmente se hace pública mucho más tarde durante el año y no es factible para el ACD / Armed Conclict Survey (ya que muchos países en conflicto se miden en número absoluto de muertes, no por tasas de 100,000 habitantes). Además, no seguimos Brasil, Venezuela y otros porque no encajan muy bien con los criterios anteriores. Allí, la violencia criminal es mucho más fragmentada e involucra una gran cantidad de micro-criminalidad, en lugar de los enfrentamientos de alto calibre que vemos para territorios en México”, contestó.

¿Qué detalla el informe?

Sobre la situación de México, el informe señala que el número de homicidios aumentó en 22 de los 32 estados de México, y que este incremento se registró, en su mayoría, en estados que eran campos de batalla claves para el control entre los cárteles competidores, que son cada vez más fragmentados.

“La violencia creció a medida que los cárteles expandían el alcance territorial de sus campañas, tratando de ‘limpiar’ áreas de rivales en sus esfuerzos por asegurar el monopolio de las rutas del narcotráfico y otros activos criminales”, señala el informe.



publicidad

Además pone énfasis en que los crecientes vacíos de seguridad y gobernabilidad, los enfrentamientos entre los cárteles, así como entre los cárteles y las fuerzas de seguridad del Estado se volvieron cada vez más feroces y agresivos.

“La violencia y los repetidos ataques resultantes de esos enfrentamientos y vacíos de seguridad contribuyeron en gran medida a la desestabilización en todo el país”, se lee en el informe.

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Londres, es una organización no partidista, independiente del gobierno y de otros organismos. El organismo, conformado por expertos de diversas partes del mundo, se dedica a la investigación a través de programas divididos por región global y según los temas políticos.