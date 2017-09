"Justicia por #MaraCastilla": los mexicanos protestan en cinco estados por la joven asesinada

Ni una más, ni una menos. Justicia para #MaraCastilla. Con estas consignas, este domingo y lunes Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, Torreón, Coahuila y Xalapa y Veracruz serán sede de manifestaciones civiles donde se exige justicia en el caso de Mara Fernanda Castilla Miranda, una joven mexicana de 19 años de edad que desapareció en el céntrico estado de Puebla la madrugada del 8 de septiembre después de abordar un vehículo de Cabify.

Su cuerpo fue encontrado sin vida este viernes y el chofer Ricardo Alexis, quien presuntamente la asesinó y dejó el cuerpo en un punto cercano se encuentra detenido y esperando por su proceso penal desde la prisión.



“Estamos dolidos e indignados por la pérdida de nuestra estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, cobardemente asesinada. Exigimos acciones concretas por parte de las autoridades para detener esta escalada de violencia que tanto lastima a nuestra sociedad”, declaró la Universidad en un comunicado oficial.

“Vamos a ampliar la acción penal por el delito de feminicidio. Que es muy claro que sí se dan los elementos. La pena en Puebla es de 60 años. Vamos a ampliar también por el delito de violación. La pena es de 20 años. El delito de robo y el de privación de la libertad”, respondió el fiscal Víctor Carrancá tras el primer dictamen forense de la necropsia.

Mientras su familia vela el cuerpo de la joven en Xalapa, de donde es originaria. Los comentarios en las redes sociales se han disparado y piden acción y justicia.



“No gobernantes, su trabajo no es dar pésames, es brindar seguridad a hombres y mujeres, de todas las edades, a cualquier hora. #MaraCastilla”, espresó el periodista de ESPN David Faitelson.

“NO es tu ropa, NO es que bailes, NO es que bebas o fumes, NO eres tú. Es la facilidad con la que matan en Mx y quedan impunes. #MaraCastilla”, asegura Enea Salgado ‏ en su perfil de Twitter.

“Qué chingon ser mexicana pero más chingon estaría ser mujer y vivir sin miedo. #MaraCastilla”, añade Kathya Araceli‏







¿Cuándo y dónde?

Según reporta Animal Político, la movilización en la capital mexicana dará inicio a las 12 de este domingo 17 de septiembre desde el Zócalo y hasta la Procuraduría General de la República ubicada sobre la avenida Paseo de la Reforma. También al mediodía, está previsto el inicio de otra protesta desde el Andador Escorza hasta la Plaza Liberación de Guadalajara, en Jalisco.

En Puebla la marcha será el lunes 18 de setiembre y se iniciará desde el campus donde Mara estudiaba: la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Sus organizadores aseguran que recorrerá varias facultades hasta la llamada Plaza del Barrio de Santiago. El lunes a las 10:30 a.m., habrá movimiento en Xalapa, Veracruz, comunidad de donde es originaria la familia de Mara Castilla. Allí la manifestación pacífica se iniciará en el Teatro del estado hasta la Plaza Lerdo.



