Gobierno venezolano muestra un video del preso político Leopoldo López tras rumores de su traslado a un hospital

El gobierno venezolano mostró este miércoles por la noche un video del opositor encarcelado Leopoldo López tras los rumores de que el líder político había sido trasladado al hospital militar de Caracas.

"Este es un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo. Son las 9 de la noche. Este es un mensaje para Lilián. No entiendo la razón por la que se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos, les digo que estoy bien", dice Leopoldo López en el video que fue transmitido por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en su programa transmitido en la televisión oficial.



Minutos antes, la esposa del líder político se trasladó al hospital militar de Caracas, donde le informaron que había sido trasladado, pero las autoridades militares negaron que el opositor se encontrara en ese centro.

"El capitán Rodríguez informa que Leopoldo no está aquí. Queremos saber la verdad. ¡Basta de tanto dolor! ¡Queremos ver a Leopoldo", escribió Tintori en su cuenta de Twitter esta noche.

Al confirmar que López no se encontraba en el hospital militar de Caracas, Tintori y la madre del líder, Antonietta de López, se trasladaron a la cárcel de Ramo Verde, donde se encuentra recluido.

La familia de López ha denunciado que las autoridades de la prisión militar no les han permitido ingresar al centro para visitarlo desde hace un mes.



Imágenes de periodistas mostraron a Tintori y a la madre de López a las puertas del hospital. "Por favor necesitamos saber si trajeron para acá a Leopoldo López, yo soy la esposa de Leopoldo López", se escucha decir a Tintori mientras llora. "¿Está o no está?", reclama la madre.

"Es un llamado formal desde la puerta de este hospital militar, tienen que dar respuesta (...) estos militares obedecen a una cadena de mando (...) y la cabeza es (el ministro de la Defensa) Vladimir Padrino", reclamaba Tintori.



Univision Noticias habló con uno de los abogados del preso político quien no pudo confirmar la información.

El senador estadounidense Marco Rubio dijo en su cuenta de Twitter que confirmó que López fue trasladado al centro militar "en condiciones muy serias".



I have confirmed @leopoldolopez has been taken to a military hospital in #Venezuela in very serious condition.

— Marco Rubio (@marcorubio) May 4, 2017