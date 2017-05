Esposa de preso político venezolano Leopoldo López se traslada al hospital ante rumores de que fue recluido allí

La esposa del líder político venezolano Leopoldo López se trasladó la noche de este jueves al hospital militar de Caracas tras los rumores de que su esposo habría sido recluido en ese centro.

"En este momento voy camino al hospital Militar para pedir ver a Leopoldo", escribió Lilian Tintori, esposa de López, en su cuenta de Twitter, quien ha denunciado que las autoridades del cárcel militar de Ramo Verde no le han permitido visitar a su marido desde hace un mes.



Univision Noticias habló con uno de los abogados del preso político quien no pudo confirmar la información.

El senador estadounidense Marco Rubio dijo en su cuenta de Twitter que confirmó que López fue trasladado al centro militar "en condiciones muy serias".



I have confirmed @leopoldolopez has been taken to a military hospital in #Venezuela in very serious condition.

— Marco Rubio (@marcorubio) May 4, 2017