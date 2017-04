Alfredo Beltrán Leyva: desde sus inicios con 'El Chapo' hasta la caída de una mafia de hermanos

Durante su comparencia ante la corte, 'El Chapo se declaró "no culpable" de los cargos que le imputan. Este dibujo de la corte lo muestra en el centro, ante el juez federal James Orenstein; la fiscal asistente Patricia Notopoulos y los defensores federales Michael Schneider y Michelle Gelernt. Foto: Elizabeth Williams / The Associated Press | Univision

0 Compartir