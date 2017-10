"¿Por qué me tocaste los senos?": el audio en que Weinstein admite haber manoseado a una modelo

Los testimonios de mujeres que dicen haber sufrido el acoso de Harvey Weinstein siguen aumentando. La revista The New Yorker hizo pública este martes una grabación sobrecogedora en la que se oye al magnate de Hollywood presionando a la modelo Ambra Battilana Gutiérrez para que entre con él al baño de una habitación de hotel mientras se ducha.

Gutiérrez le dice que no repetidamente, a pesar de la insistencia de Weinstein. Tras un intercambio cada vez más tenso, el productor termina dejando que se marche. Además, reconoce haberle tocado los senos contra su voluntad. "Estoy acostumbrado a eso", le dice. El audio fue filtrado por el Departamento de Policía de Nueva York.



Según la revista The New Yorker, el encuentro tuvo lugar en marzo de 2015 en el Tribeca Grand Hotel. Tras una reunión laboral para la producción de un espectáculo, la modelo, finalista en el concurso de Miss Italia, contó que Weinstein comenzó a mirar sus pechos, preguntando si eran reales. Weinstein se abalanzó sobre ella y también trató de meter su mano por debajo su falda mientras ella protestaba. Finalmente se retiró.

Gutierrez decidió denunciar el asalto a agentes de la policía neoyorquina, quienes idearon intentar obtener una grabación inculpatoria, la que ahora ha visto la luz. Aunque fuentes policiales declararon a la revista que en al aquel momento tenían pruebas suficientes para procesar a Weinstein, la fiscalía decidió no presentar cargos.

Así es el diálogo que tiene lugar entre Weinstein y Gutierrez:

Weinstein: Te lo estoy diciendo ahora, entra aquí.

Gutierrez: ¿Qué tenemos que hacer aquí?

Weinstein: Nada. Voy a tomar una ducha, te sientas y tomas una copa. Agua.

Gutierrez: No bebo.

Weinstein: Entonces toma un vaso de agua.

Gutierrez: ¿Puedo quedarme en el bar?

Weinstein: No. Debes venir aquí ahora.

Gutierrez: No...

Weinstein: ¿Por favor?

Gutierrez: No, no quiero.

Weinstein: No estoy haciendo nada contigo, lo prometo. Ahora me estás avergonzando.

Gutiérrez: Lo sé, no quiero. Lo siento. No puedo.



Weinstein: No, ven aquí.

Gutierrez: No, ayer fue un poco agresivo para mí.

Weinstein: Lo sé.

Gutierrez: Necesito conocer a una persona para que me toque.

Weinstein: No voy a hacer nada.

Gutierrez: No quiero que me toquen.

Weinstein: Te juro que no lo haré, solo siéntate conmigo. No me avergüences en el hotel. Estoy aquí todo el tiempo.

Gutierrez: Lo sé, pero no quiero hacerlo.

Weinstein: Siéntate conmigo, te lo prometo. Por favor, siéntate allí. Por favor. Un minuto, te lo pregunto.

Gutierrez: No, no puedo. Weinstein: Ve al baño. Gutiérrez: Por favor, no quiero hacer algo que no quiera hacer.

Weinstein: Ve al baño. Hey, ven aquí. Escúchame.

Gutierrez: Quiero bajar. Weinstein: No voy a hacer nada, nunca me verás de nuevo después de esto, ¿ok? Eso es. Si me avergüenzas en este hotel, donde me estoy quedando...

Gutierrez: No te estoy avergonzando.

Weinstein: Simplemente camina.

Gutierrez: Es que no, no me siento cómoda.

Weinstein: Cariño, no pelees conmigo en el pasillo.

Gutierrez: No es nada, es...

Weinstein: Por favor, no voy a hacer nada. Lo juro por mis hijos. Por favor, entra. Soy un tipo famoso.

Gutierrez: Me siento muy incómoda ahora mismo.

Weinstein: Por favor, entra ahora. Y un minuto. Y si quieres irte, cuando el tipo venga con mi chaqueta, te puedes ir.

Gutierrez: ¿Por qué me tocaste el pecho ayer?

Weinstein: Oh, por favor, lo siento, solo entra. Estoy acostumbrado a esto.



Gutierrez: ¿Estás acostumbrado a esto?

Weinstein: Sí, entra.

Gutierrez: No, pero yo no estoy acostumbrada a esto.

Weinstein: No lo haré de nuevo. Venga. Siéntate. Siéntate aquí por un minuto, por favor. Si lo haces ahora, me avergonzarás. Nunca vuelvas a llamarme. ¿Ok?

Weinstein: Te lo prometo. No voy a hacer nada. Nunca volveré a hacerte otra cosa. Los chicos que vienen a traer mi chaqueta. Puedes irte. No volveré a hacerlo.

Weinstein: Por favor. ¡Por favor! Cinco minutos. No arruines tu amistad conmigo por 5 minutos.

Gutierrez: Lo sé, pero es como demasiado para mí.

Weinstein: Por favor, estás haciendo una escena aquí.

Gutierrez: Lo sé, pero quiero irme.

Weinstein: Bueno. Vete. Adiós.