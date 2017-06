Este niño le da una lección de tolerancia a un grupo de antiinmigrantes que lo insulta

LOS ÁNGELES, California.- "Te lavaron el cerebro… No tienes ideas… No tienes sentido común", le increpó con un tono agresivo a Joseph Moreno, de 12 años, un activista antiinmigrante que mientras discutía con el menor lo grababa con con su celular.

Ante la provocación, este niño de tan solo 12 años, en lugar de dejarse llevar por la acalorada discusión y responder de forma desafiante, escuchaba atento y con la serenidad de un adulto respondía con argumentos que recordaban el discurso en defensa de los indocumentados que hace unos minutos había pronunciado adentro, en el Cabildo de Huntington Park, California.



publicidad

"Yo tengo sentido común", contestó el niño tocándose la sien. "Entonces, ¿soy un racista?", le insistía el hombre, cubierto con una bandera estadounidense, a Joseph.

"Tú no eres un racista, pero el hombre por el que votaste…" , dijo el menor refiriéndose al presidente Donald Trump. "Él ha llamado a los mexicanos violadores, vendedores de droga", agregó el niño en medio del acalorado debate la noche del martes, justo en una de las ciudades con mayor población hispana de Estados Unidos.

"¿Qué hay sobre el respeto, venir legalmente?", preguntó el activista. "Algunas personas están huyendo de la violencia", continuó el pequeño y al fondo se escuchaban gritos de apoyo.

Ese intercambio verbal quedó grabado en un celular y empezó a circular en las redes sociales volviéndose una muestra de los incidentes de odio que se repiten casi a diario en diferentes lugares del país, donde el discurso antiinmigrante del presidente Trump ha alimentado los ánimos de algunos.

A su corta edad, Joseph, estudiante de secundaria, ya ha sostenido varios careos con personas que respaldan la construcción de un muro fronterizo y las deportaciones masivas, dicen sus familiares.

Y es que el niño ha participado en distintos eventos y reuniones públicas para oponerse a las acciones de Trump. A principios de abril, el niño habló frente a la Alcaldía de Los Ángeles antes de entregar una petición a los líderes del municipio para que declaren al presidente “persona non grata”.



Su tía, Jashin Liberto, lo acompaña a todos lados para protegerlo. "(Los antiinmigrantes) lo ofenden cada vez que va (a los eventos). Ya lo conocen, no lo quieren. Dicen que no sabe lo que está diciendo, que le lavaron el cerebro y que no es un niño inteligente", contó la tía de Joseph a Univision Noticias.

En el video grabado afuera del Concilio de Huntington Park se observa que ella se cruza un momento entre su sobrino y el hombre que lo increpaba, para evitar -según ella- que las cosas subieran de tono. "Es necesario porque ellos lo graban, le toman fotos, le gritan cosas", asegura.

Activista desde los 7 años

Joseph contó a Univision Noticias que su activismo surgió cuando cumplió 7 años y su tía Jashin lo llevó a un evento en contra del maltrato a los animales en Santa Mónica, California. "Me dolió el corazón porque me encantan los animales. No sé qué pasó, pero nació algo en mí para ayudar a los que no pueden hablar o no se pueden defender solos", explicó.



publicidad

Luego se sumó a otras causas que lo llevaron a Sacramento para exigir la liberación de las ballenas orca exhibidas en parques temáticos y para abogar por la enseñanza de los estudios étnicos en las escuelas públicas de California.

La retórica del entonces candidato presidencial Donald Trump lo condujo al debate migratorio y a los cabildos hispanos frecuentados por el grupo antiinmigrante We The People Rising.



"Estoy aquí para hablar contra el grupo supremacista blanco, ellos nos aterrorizan", expresó el niño refiriéndose a dicho grupo, en la reunión de concejales de Huntington Park.

"También les pido que, por favor, nos dejen como ciudad santuario, porque eso es lo que necesitamos. No le den la espalda a su familia, a su comunidad", agregó el menor.

Hijo de un inmigrante mexicano y una mujer nacida en Los Ángeles, como él, Joseph dice que no prepara sus discursos, que las palabras le fluyen con un "sentimiento".

"Cuando estoy ahí hablo con mi corazón", comenta el alumno de la secundaria Walnut Park.

Cuando lo encaró aquel hombre en Huntington Park, él dice que trató de guardar la postura, a pesar de que sintió temor de que en algún momento lo agrediera físicamente. "Yo quería hablar por las personas sin papeles porque los quieren sacar de Estados Unidos y ellos están muy asustados", expresó.



publicidad

Si algún día se topara al presidente Trump, Joseph dice que le aclararía que es errado su concepto sobre los mexicanos.

"Le diría: No sé a qué mexicanos te refieres, pero en mi comunidad somos una familia, vemos unos por otros, somos inteligentes y muy trabajadores. Mi papá trabaja mucho, también mi mamá: ella tiene dos trabajos y va a la escuela", comentó.

Joseph quiere dedicarse a la política y este es su motivo: "No quiero que esto (el actual sentimiento antiinmigrante) pase otra vez en mi generación".