Promueven que Los Ángeles declare ‘persona non grata’ al presidente Donald Trump

LOS ÁNGELES, California.- Una petición promovida por residentes de Los Ángeles busca que el presidente Donald Trump sea oficialmente declarado ‘persona non grata’ por las autoridades locales.

La petición fue entregada la semana pasada tanto al concejo municipal de Los Ángeles como al alcalde Eric Garcetti argumentando “la conducta y las acciones abusivas del presidente Trump”.

La declaración como ‘persona non grata’ sería para dejar en claro que no es bienvenido a Los Ángeles, expusieron los residentes que hicieron la solicitud conformados en un grupo denominado The Decimals.

“Estamos pidiendo un rechazo simbólico a su persona”, declaró Joseph Keating, director de la campaña.

The Decimals, un grupo de reciente creación, establece sus integrantes son organizadores comunitarios que representan a miles de residentes de Los Ángeles.

Desde que Donald Trump se alzó con el triunfo electoral el 8 de noviembre, en Los Ángeles se han protagonizado múltiples protestas en su contra y se ha impulsado un movimiento de resistencia en su contra por las políticas migratorias que ha impuesto.



En fotos: Noche de protestas en contra de Donald Trump en Los Ángeles La noche del miércoles actvistas en Los Ángeles participaron en protestas en contra de la victoria de Donald Trump. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir Una multitud se congregó en el centro de la ciudad en las afueras del ayuntamiento para expresar su descontento por el triunfo de Trump contra Hillary Clinton. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir Los manifestantes recorrieron varias calles del centro de la ciudad. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Miembros de la Patrulla de Caminos de California (CHP) unieron esfuerzos con la Policía de Los Ángeles (LAPD) para guardar el orden. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir La marcha se desbordó sobre los carriles de la autopista 101. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir Las autoridades dieron a conocer que 28 personas fueron arrestadas durante la protesta. Foto: REUTERS/Patrick T. Fallon | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La incursión de la multitud sobre la autopista 101 paralizó el tráfico sobre la vía. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir Agentes del orden y motoristas observan una marcha en contra de Donald Trump en Los Ángeles. Foto: REUTERS/Patrick T. Fallon | Univision 0 Compartir La autopista 101 permaneció clausurada hasta las 03:45 (hora local) de la madrugada del jueves. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Manifestante en Los Ángeles alza la bandera de Estados Unidos. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir Protestas contra el presidente electo del país también se registraron en otras urbes de EEUU. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir “Nunca me sentí tan avergonzado de ser americano”, señala este letrero. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Una efigie de la cabeza de Trump fue prendida en llamas durante la protesta. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir Decenas de personas observaron mientras la figura fue consumida por las llamas. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir ‘Alto a Trump’ y ‘no es mi presidente’ son algunos de los lemas que han adoptado los activistas. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Escena de la protetsta que se llevó a cabo en Los Ángeles el 9 de noviembre. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir Eric Garcetti, el alcalde de Los Ángeles, pidió a los activistas que llevaran a cabo sus protestas de manera pacífica, sin crear peligro para los peatones y conductores que circulan las calles y autopistas de la urbe. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir Las protestas del miércoles marcaron la segunda noche consecutiva de marchas en California. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De cara al triunfo de Donald Trump también resurgió el movimiento de independencia de California llamado ' CalExit '. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | Univision 0 Compartir

Campaña de resistencia



“Somos un grupo en resistencia a la conducta y a las acciones abusivas de Donald Trump”, recalcó Keating.

La petición de ‘persona non grata’ se suma a las que se han hecho en Seattle y Portland, en el vecino estado de Oregon, como parte de una campaña a nivel nacional.

El documento entregado a las autoridades locales incluye una lista de quejas en contra del presidente Trump, como los nexos de su administración con Rusia, la política ambiental y las medidas que en el tema migratorio ha establecido, además de considerarlo como un presidente que miente, acosa y amenaza a los estadounidenses.

Lea también:



Vea también: