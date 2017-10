California enfrenta el peor brote de hepatitis A en 21 años: cómo puedes protegerte

Al menos 19 personas han fallecido debido al brote de hepatitis A que se registra en California, especialmente en el condado de San Diego, desde noviembre del año pasado y del que ya se reportan 600 casos en todo el estado.

La mayoría de los afectados han sido indigentes o adictos a las drogas, pero también hay pacientes que no entran en esas dos categorías. Las autoridades no han podido identificar qué alimento, bebida o droga contaminada desató el virus, del que cada año hay apenas entre 20 y 30 casos.

Las dimensiones de este brote —el peor en 21 años— han llevado a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia.

Hasta ahora se han administrado cerca de 84,000 vacunas, en especial a gente en riesgo como mendigos, adictos, personas con problemas crónicos de hígado, policías, etc. También se han desinfectado calles y aceras donde colocaron estaciones portátiles de lavado de manos y baños en zonas frecuentadas por indigentes.



A continuación, todo lo que debes saber sobre la enfermedad.

¿Qué es la hepatitis A?

De acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades, la hepatitis A es una enfermedad comunicable que produce la inflamación del hígado. A diferencia de la hepatitis B y C, y no genera problemas crónicos del hígado a largo plazo.

¿Cómo se contagia?

Se transmite de persona a persona, bien sea a través del contacto directo con alguien infectado, o con heces, agua o bebidas contaminadas.

¿Hay forma de prevenirla?

Sí, mediante la vacunación. El frecuente lavado de manos (durante al menos 20 segundos con agua caliente y jabón) también evita el contagio.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas (aunque puede no haberlos, sobre todo en menores de 6 años) incluyen fiebre, fatiga, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces decoloradas (color arcilla), dolor articular e ictericia (tono amarillento de la piel y del área blanca de los ojos). Estos pueden tardar en manifestarse entre 15 y 50 días después del contagio ya que el periodo de incubación de la enfermedad es de 28 días en promedio. Habitualmente se hace una prueba de sangre para confirmar el diagnóstico.



¿Cuánto dura?

El malestar puede durar hasta dos meses, pero un 10% de las personas infectadas tendrán síntomas o recaídas hasta seis meses después.



¿Cómo es el tratamiento?

Por lo general no es necesario someterse a ningún tratamiento específico, pero sí hacerse pruebas de sangre para monitorear los niveles de bilirrubina. Lo recomendable es guardar reposo y evitar el consumo de sustancias difíciles de procesar por el hígado como el alcohol o medicamentos. En algunos casos en los que se desarrolla deficiencia hepática aguda, será necesaria la hospitalización.

Tengo hepatitis A. ¿Qué alimentos debo evitar?

Cuida no consumir alimentos altos en grasas saturadas como leche entera, mantequilla, carnes. También aquellos con alto contenido de azúcar como refrescos o los alimentos procesados.



Ya tuve hepatitis A en el pasado. ¿Puede repetir?

Una vez que se contrae el virus, se desarrolla la inmunidad, lo que quiere decir que no se volverá a contraer. Si se padece la hepatitis A después de los 11 años de edad, no es posible ser donante de sangre por el resto de la vida.



¿Qué tan grave es la hepatitis A?

Según la Organización Mundial de la Salud, casi todos los pacientes con hepatitis A se recuperan totalmente y adquieren inmunidad de por vida. No obstante, una proporción muy pequeña de casos pueden morir de hepatitis fulminante.



Creo que he podido contagiarme. ¿Qué debo hacer?

Si crees que te has expuesto al virus de hepatitis A, contacta de inmediato a un centro de salud. Aunque no hayas sido vacunado antes podrías beneficiarte de una dosis de esta o de inmunoglobulina. También manten una estricta higiene y no tengas contacto íntimo con nadie, pues podrías contagiarlo.