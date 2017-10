Votantes forman escudos humanos ante los centros electorales para el referéndum independentista en Cataluña

Cientos de votantes comenzaban a reunirse en la mañana de este domingo frente a los recintos de votación en Barcelona y en otras ciudades de la región, a la espera de poder participar en el referéndum de independencia convocado por el gobierno de Cataluña y declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de España.

La consulta, que el Gobierno de Mariano Rajoy considera ilegal y ha combatido por todos los medios, ha sumido al país en la peor crisis institucional en décadas y ha tensado las relaciones entre Madrid y Barcelona.

En la capital catalana, pero también en Gerona, bastión del presidente de la región, el político independentista Carles Puigdemont, o en la localidad de Figueras, ciudad natal del pintor Salvador Dalí, los ciudadanos se congregaban para proteger los centros de votación y defender el "derecho a votar".





El Ejecutivo catalán habilitó 2,315 colegios electorales, con 6,249 meses y un padrón de 5,343,358 votantes.

El máximo tribunal constitucional dio la orden a la policía regional, los Mossos D'Esquadra, de impedir el acto de votación, desalojar a las personas que se encuentren en los centros electorales requisar urnas, papeletas y listas de censo, y precintar los colegios.

Durante la madrugada, bajo la lluvia en algunas partes de Cataluña, decenas de personas han ido acercándose y agolpándose en los colegios electorales para bloquear la eventual actuación de la policía, que ha dicho que no usará la violencia para cumplir la orden del tribunal.

El Gobierno español dijo que sólo un pequeño porcentaje de los centros permanecían ocupados y que había verificado que la mayoría permanecían cerrados. También este sábado el gobierno central inhabilitó el software que se iba a utilizar para el proceso.



Cientos de partidarios del referéndum separatista pasaron el sábado con sus hijos dentro de los colegios habilitados como centros de votación, con el objetivo de mantenerlos abiertos hasta la apertura de las urnas a las 09.00 horas locales del domingo.

En la escuela Congres-Indians en Barcelona, designada como centro de votación, el activista Quim Roy dijo: “Si me dicen que no puedo estar en una escuela pública para ejercer mis derechos democráticos, tendrán que sacarme de aquí. No me resistiré, pero tendrán que cargar conmigo”.

Las autoridades ya han confiscado 10 millones de papeletas en los últimos días, lo que hace más complicado el panorama a los funcionarios catalanes para sostener una votación efectiva.

Enric Millo, el funcionario español más importante en la región del noreste, dijo que el gobierno iba a tolerar un sistema de votación en las calles pero que ningún resultado sería considerado como una prueba electoral válida.

Un vocero de Open Schools Ramón Font afirmó que no sabía cuántas escuelas estaban ocupadas por activistas, pero pronosticaba que para el domingo por la mañana fueran muchas más que las reportadas por las autoridades policiales.