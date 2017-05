Entre lágrimas Jimmy Kimmel habla de la salud de su hijo recién nacido

Mientras estaba embarazada de su segunda hija, Barrymore participó en una sesión de fotos para la portada de Women's Health, en la que alentó a las mujeres embarazadas a no perseguir ideales de perfección, "no se supone que tengas que ser perfecta mientras estás embarazada, el embarazo es la perfección" explicó la actriz. Foto: The Grosby Group | Univision

0 Compartir