Televisión

Ariadna Gutiérrez no puede contener el llanto cuando le preguntan por la salud de padre

"Es un tema que me pega muy duro" dijo con tristeza la reina de belleza durante una entrevista en un programa de televisión colombiano.

La reina de belleza Ariadna Gutiérrez acudió al set del programa colombiano 'Muy buenos días' para hablar de su incorporación al elenco del reality show 'Protagonistas de telenovela'.

Durante la entrevista, la colombiana no pudo contener el llanto cuando el presentador le preguntó por la salud de su padre. " Mi papá un día está bien, otro día no está bien. Tiene momentos, es un tema que me da muy duro" dijo la colombiana de 23 años.

"Mi familia es lo más importante en mi vida, todo lo que hago en m vida personal, en mi vida profesional es siempre en función de mis papás y así será siempre" agregó sin dar más detalles sobre el padecimiento de su padre.



Minutos más tarde, algunas fotografías familiares de la reina de belleza provocaron que rompiera en llanto. "Esa soy yo con mi papito, increíble, si lo vieran ahora, está muy flaco." dijo conmovida ante un retrato.





Hace un mes Aridana Gutiérrez recurrió a las redes sociales para apelar a la empatía de sus seguidores: "les pido a todos que oren mucho por él, mi familia y yo necesitamos de sus oraciones en estos momentos” escribió, pidiendo también prudencia en esta etapa difícil.