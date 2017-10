Televisión

Laura Bozzo no se pierde los pasos de Cristian Zuárez y le hecha porras en 'El Gran Show'

Después de una abrupta separación, a raíz de una supuesta infidelidad, la presentadora de televisión Laura Bozzo envió un mensaje a su expareja Cristian Zuárez, elogiando su desempeño en el programa de televisión 'El Gran Show'.

En la emisión más reciente del concurso de baile, la conductora Gisela Varcácel mostró a Zuárez un video con el mensaje que la conductora peruana grabó desde México.

"Quiero felicitar a Cristian que cada día está mejor su participación en ‘El Gran Show’." dijo Bozzo, "veo que estás ensayando mucho y debo decirte algo, no necesitas ni de sortijas ni de amuletos porque el mejor amuleto es hacerlo de corazón, es disfrutar de lo que haces", agregó.



Contra burlas y mareas, así fue el largo amor de Laura Bozzo y Cristian Zuarez Laura Bozzo y Cristian Zuarez se conocieron en la televisión, cuando Zuarez era integrante de una banda y ella conductora de televisión. Se vieron a lo lejos y se llamaron mutuamente la atención. Laura Bozzo ha dicho en distintas entrevistas que al principio no pensó que él le estuviera coqueteando de verdad. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir La periodista le llevaba 24 años al músico, a quien nunca le importó la diferencia de edad pese a las críticas. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Siempre se mantuvieron juntos. Cristian en todo momento le dio su lugar ante los medios de comunicación. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La galanura de Cristian Zuarez siempre fue comentada por sus amigos, quienes lo definen como un hombre divertido y coqueto, pero respetuoso. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Laura Bozzo y Cristian Zuarez en todo momento presumieron de un amor estable rodeado de lujos, grandes propiedades y algunas extravagancias por parte de él. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Pero la relación empezó a mostrar fisuras desde septiembre de 2015, cuando Cristian Zuarez eliminó el tatuaje de la cara de Laura Bozzo, que se había hecho en 2009. Aunque no terminaron, trascendió en distintos medios que habían tenido una crisis de pareja. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Laura Bozzo y Cristian Zuarez tienen en común varios negocios, entre ellos una productora de televisión, con distintos proyectos por realizar. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Cristian Zuarez es padre de una mujer de 22 años de nombre de Macarena. Laura solía convivir con ella. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir



"Gracias" alcanzó a decir Cristián Zuárez, visiblemente conmovido por las palabras, antes de que una de las jurados de esta temporada afirmara que por la reacción del cantante y las palabras de la conductora se notaba que "ahí hay amor".

La sortija a la que alude Bozzo en su mensaje fue un tópico de conversación en un capítulo anterior del programa sabatino: un anillo que, de acuerdo al relato de Zuárez, es un símbolo de su compromiso con la conductora peruana y su amuleto de buena suerte.





En la misma emisión, Zuárez el también productor contó que sabía que las imagen que detonó su ruptura con Bozzo podía salir a la luz, pues fue extorsionado meses antes por ella.

“Fue hace cuatro meses, cuando Laura y yo todavía estábamos juntos, me llamaron por teléfono para pedirme 5 mil dólares si no sacaban la imagen.” relató el cantante y productor, "les dije que no me interesaba... y bueno, la foto salió y ardió Troya" agregó.

La mujer de las imágenes, Adriana Miel, era de acuerdo a Zuárez una amiga y socia de negocios. "Ella (Laura) desconocía de mi vínculo laboral con Adriana. Aunque reconozco que me había cansado, a veces me sentía un cero a la izquierda a su lado. Somos buenos amigos, hablamos siempre." concluyó.



publicidad