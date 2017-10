Televisión

Actor de la serie 'Glee' se declara culpable de posesión de pornografía infantil

El actor estadounidense, Mark Salling, conocido por interpretar a Noah Puckerman en la serie 'Glee' se declaró culpable de posesión de pornografía infantil tras un proceso legal que ha durado dos años.

De acuerdo a TMZ, Salling ha accedido a dar una indemnización de $50,000 dólares a cada víctima que busque restitución.

Aunque su sentencia queda por ser determinada por un juez, el actor de 35 años enfrenta una condena entre 4 y 7 años de prisión y 20 años de libertad supervisada.



Trata de personas, asesinato y robo: los delitos que no conoces de los famosos La lista la encabeza Gloria Trevi, quien estuvo presa en Brasil acusada de secuestro y corrupción de menores junto con su exmánager y pareja sentimental, Sergio Andrade. Al final fue exonerada, salió libre y ahora continúa con su exitosa carrera. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Nuestro querido Juan Gabriel ingresó en 1969 a la cárcel de Lecumberri, en la Ciudad de México, por robarse un reloj. Cumplió su sentencia y salió para convertirse en la rutilante estrella que todos conocimos y extrañamos. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Por malos manejos financieros, Lupita D'Alessio fue encarcelada 15 días en el Reclusorio Femenil Oriente, de la Ciudad de México. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Paquita la del Barrio enfrentó un proceso penal por el delito de defraudación fiscal, mismo que la llevó a estar en libertad condicional así como a salir de la Ciudad de México hasta que aclaró su problema con las autoridades mexicanas. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Estando en la cúspide de su carrera, el rockero argentino Laureano Brizuela fue acusado de evasión fiscal. El cantante estuvo cuatro meses y medio en una prisión mexicana, para después salir bajo fianza y con la obligación de pagarle al fisco un crédito de mil 380 millones de pesos. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Por pasarse de copitas, Cynthia Klitbo se ganó su pase a un centro de detención provisional para personas que excedieron el límiite permitido de alcohol en la sangre, conocido como 'El Torito', en la Ciudad de México. La actriz dijo en su momento que la experiencia habia sido traumática. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En sus años de juventud, Alberto Vázquez pisó la cárcel y hasta compartió celda con "Juanga". Para ese entonces el intérprete fue acusado por el delito de adulterio. Salió libre por falta de pruebas. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En los años 70, Wanda Seux fue víctima de un abuso sexual y al intentar defenderse de su agresor, este falleció en la escena. Por esta razón, la vedette fue ingresada a un centro de detención acusada de homicidio. Se comprobó que fue en defensa propia y salió libre. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Aunque fueron sólo algunas horas las que el conductor mexicano Fabián Lavalle estuvo en prisión, el suceso se convirtió en uno de los más mediáticos en el mundo de la fárandula por tratarse de un caso donde se involucraban drogas, alcohol y "chicas buena onda". Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El cantante Cox estuvo tras las rejas luego de que estuviera relacionado con la muerte de su novia, a quien se les cayó un televisor en la cabeza en el departamento que ambos compartían. Nunca se comprobó que él hubiera tenido que ver. Foto: Instagram/@coxfoto | Univision 0 Compartir Michelle Rodriguez, protagonista de la película Rápidos y Furiosos, fue condenada a 60 días en la cárcel y trabajo comunitario por violar su libertad condicional luego de manejar bajo la influencia del alcohol. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Así lució Justin Bieber en una corte americana luego de manejar con una licencia expirada, alcoholizado y para colmo, resistirse al arresto. Pagó una fianza, multa y tuvo que hacer trabajo comunitario. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque Lindsay Lohan ahora ya se porta bien, hace algunos años no era la misma historia. La polémica actriz ingresó más de una vez a una cárcel por su mala conducta que saldó igual que Justin con multa y trabajo para la comunidad. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En la pantalla grande, Eddie Murphy dio vida a un personaje que se encontraba en la cárcel pero lo que el actor no sabía es que en el futuro también se encontraría envuelto en este aprieto por contratar los servicios de una trabajadora sexual. Pagó la multa aunque él alegó que sólo le había ofrecido ayuda a una mujer que vio sola en la calle. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Luego de no pasar los niveles de alcohol permitidos en la Ciudad de México, el integrante de OV7, Ari Borovoy estuvo encarcelado y logró su libertad gracias a una fianza monetaria. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Beber de más le dio como resultado a la actriz Rebecca Jones que se quedara 24 horas en el centro de detención 'El Torito', de la policía de la Ciudad de México. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En sus años de excesos, la socialité Paris Hilton fue puesta tras las rejas. En esta imagen la rubia salía de prisión mostrando una sonrisa y en medio de fotógrafos y seguidores. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Ser un exconvicto fue un golpe de suerte para Jeremy Meeks, quien ganó un contrato millonario en una famosa agencia de modelos y hasta la marca Versace ya se interesó en el novio de la guapa Chloe Green. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luego de atropellar a un joven mientras conducía su vehículo, Celia Lora permaneció cuatro meses en prisión y después fue condenada a cuatro años en un centro penitenciario pero obtuvo su libertad condicional por una cuantiosa cantidad de dinero. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Para el año de 1995, Hugh Grant protagonizó el escándalo más sonado de esa época pues resulta que el inglés fue detenido junto a una prostituta, mientras ella le practicaba sexo oral. Tuvo que pagar la multa correspondiente. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir



Para su liberación, Salling sería registrado como ofensor sexual por lo que no podrá vivir a menos de 100 pies de patios escolares, parques, albercas públicas, patios de recreo, salones de viodeojuegos o cualquier otro lugar frecuentado por menores de 18 años.

De acuerdo a los documentos legales, el también músico descargó desde su casa, entre abril y diciembre del 2015, cientos de imágenes de pornografía infantil. Aunque el actor disfrazó su dirección IP para enmascarar las descargas mostró las imágenes en un par de ocasiones a la mujer, cuya identidad permanece confidencial, que lo denunció.

La policía arrestó a Salling en diciembre del 2015 y encontró en su casa, en Sundland, California, una computadora, un disco duro y una memoria USB que, de acuerdo a la fiscalía, guardaban miles de imágenes y videos de pornografía infantil.



Kate del Castillo y otros famosos que han buscado amparos para no pisar la cárcel Univision 0 Compartir



"Me declaro culpable porque soy culpabe de los cargos y por beneficiarme de las promesas establecidas en este acuerdo y no por cualquier otra razón" se lee en un extracto de la declaración de Salling, publicada por el sitio 'The Blast'.