Televisión

Asesinan a miembro de la producción de la serie 'Narcos' en el Estado de México

El cineasta mexicano Carlos Muñoz Portal, de 37 años, fue asesinado en un área rural del Estado de México el pasado lunes mientras buscaba locaciones para la serie 'Narcos' que se transmite en la plataforma 'Netflix'.

“Estamos al tanto del fallecimiento de Carlos Muñoz Portal, un respetado gerente de locaciones, y ofrecemos nuestras condolencias a sus familiares. Los hechos aún son desconocidos ya que las autoridades continúan investigando lo sucedido” expresó la compañía estadounidense a través de un comunicado.

De acuerdo al diario 'El País' el cuerpo del cineasta fue encontrado en San Bartolo Actopan, muy cerca del estado de Hidalgo, en un auto compacto con varios disparos aunque las autoridades no han podido reconstruir los hechos que llevaron a su muerte por falta de testigos. “ No sabemos si estaba en Hidalgo y desde ahí lo siguieron o si estaba en el Estado de México e intentó huir hacia Hidalgo”, dijo un vocero de la fiscalía del Estado de México al diario español.

Muñoz estudió la carrera de comunicación en la Universidad de las Américas y trabajó durante más de 10 años en producciones de cine y televisión entre las que destacan 'Man on fire', 'Apocalypto' de Mel Gibson, 'No se aceptan devoluciones' de Eugenio Derbez, 'Rápido y Furioso' y la serie 'Mozart in the Jungle' en la que participa el actor mexicano Gael García Bernal.



El joven nacido en el estado de Puebla también participó en la súper producción 'Spectre', cuyas escenas iniciales se grabaron en el centro de la Ciudad de México.

El Instituto Mexicano de la Cinematografía comunicó sus condolencias a través de las redes sociales.



Lamentamos el fallecimiento del cineasta Carlos Muñoz Portal https://t.co/icJG0Vdeof — IMCINE (@imcine) 15 de septiembre de 2017



'Narcos' es una serie de ficción que estrenó en el año 2015, retrata la vida del narcotraficante Pablo Escobar