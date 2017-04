Exclusiva: Shakira revela sus preocupaciones como mamá

El mundo de Shakira cambió para siempre la noche que conoció a Gerard Piqué, el futbolista con quien se casaría en 2010 y con quien se convertiría en mamá. En una entrevista exclusiva con Univision, la cantante colombiana habló de su más reciente canción ‘Me enamoré’, en la que narra su historia de amor con el español, pero también nos contó detalles de cómo balancea la maternidad con su vida profesional. Sus respuestas mostraron algunas de las preocupaciones que vive en su vida personal que las cámaras no pueden captar.



En el último año, Shakira rompió récords de popularidad con canciones como ‘Deja vu’ y ‘Chantaje’, ganó el premio a la mejor escuela de Colombia con la Fundación Pies Descalzos y trabajó en su onceavo álbum de estudio. Pero esto sólo ha sido un porcentaje de la vida de la colombiana de 40 años. Su prioridad, por encima del éxito, ha sido ser mamá de Milan, de cuatro años, y Sasha, de dos, y como todas las mamás saben, esta labor no ha sido fácil.



“Acabo a las 12 de la noche y soy un trapo, no sirvo para nada”, confesó Shakira. “Una cosa buena que tiene ser madre es que te organiza. De alguna manera, mis hijos me tienen marchando. Ellos son mi prioridad absoluta y tengo que cumplir un horario, tengo que estar puntual. Voy al estudio y tengo solamente cuatro horas para trabajar porque claro, tengo que recoger a Milan o llevarlo al futbol o estar con Sasha".



Balancear su vida profesional con ser madre no ha sido fácil, pero para Shakira, la capacidad de lograrlo viene de ser mujer.

“Las mujeres somos malabaristas, los hombres no podrían”, dijo. “Los hombres sólo pueden hacer una cosa bien a la vez: mastican chicle y cruzan la calle y no pueden coordinar”.

Al final del día, la superestrella que aparece en los televisores, noticias y listas de popularidad es una mamá normal, preocupada por ser la mejor madre para sus hijos.

“Todos los días [estoy] con culpa, siempre pienso que puedo hacer más, siempre pienso que puedo estar más con ellos, siempre pienso que no lo he hecho bien”, reveló Shakira. “Imagínate, si soy tan perfeccionista en mi trabajo, en mi vida como madre lo soy tres veces más. Yo creo que es un denominador común con nosotras las mujeres. Los padres no creen eso, no tienen ese chip”. Para la colombiana, esto se debe a que las mujeres nacen con la responsabilidad y el instinto de educar, alimentar y conservar a una familia.



La cantante de Barranquilla también confesó que ser madre ha sido un gran reto. “No hay un manual, ‘caminante no hay camino se hace camino al andar’. Lo vamos descubriendo a manera que vamos viviéndolo y es el trabajo más difícil que he realizado en mi vida, esto de ser madre”, dijo.



Shakira cuenta que decidió iniciar a sus hijos muy temprano en el deporte y la música para desarrollar aptitudes motrices, sociales y lingüísticas. “A Sasha le encanta la música, canta baila... Milan, yo creo que también es musical, pero está apasionado con el futbol, prefiere no ir a comer un helado y poder entrenar, es súper serio con su deporte”, dijo.

Aclaró que no espera que sus hijos sigan ni sus pasos ni los del futbolista Piqué: “No se sabe qué van a hacer en el futuro, pero quiero darles las herramientas ayudarles a que se diviertan aprendiendo. Que sea su propio camino pero que lo hagan con pasión y alegría”.

Ante la pregunta de qué le ha dejado su experiencian como madre, Shakira contestó, “Experiencia, muchas sonrisas, una visión menos egoísta de la vida. Me ha enseñado también las prioridades, qué es realmente lo más importante”.



