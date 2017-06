Marjorie de Sousa rechaza hablar de la contienda con Julián Gil: "Aquí ninguno gana"

La actriz venezolana sí aclaró que la crisis de salud que enfrentó con su bebé Matías el pasado jueves en la noche no estuvo relacionada con su padecimiento de reflujo. Y también contó qué pasó con la ambulancia.

"Mucho más tranquila y confiada en Dios", la actriz venezolana Marjorie de Sousa respondió varias preguntas relacionadas con su bebé Matías mientras caminaba a toda marcha para una cita en Televisa, pero declinó comentar sobre el pleito que sostiene en los tribunales con el padre del niño, Julián Gil.

De Sousa, de 37 años, explicó a Mario Manjarrez, de Televisa Espectáculos que la noche del jueves 1 de junio fue la cuarta ocasión en que Matías, de cuatro meses de nacido, "se ahoga. Y sí, es un susto".

Aclaró que contrario a la información que ha trascendido, esta asfixia "no fue por reflujo". Según detalló, en un ataque de llanto, el bebé se priva de respirar: "Se corta la respiración y se queda como muerto". Por esa razón fue que solicitó una ambulancia, "pues obvio, yo no sé nada... ¡Nunca he tenido un hijo!", recordó la madre primeriza.



Visitando a la Lupita con mamá 😍🙏🏻🙌🏻🦄🍼 A post shared by MATIASGILDESOUSA (@matiasgildesousa) on Jun 6, 2017 at 6:21pm PDT

Cabe destacar que a la ambulancia le tomó una hora y media llegar hasta la residencia de la actriz. "Gracias a Dios, la enfermera que tenemos en la casa nos ayudó a volverle la respiración y ya se controló todo y ya está bien", relató Marjorie de Sousa, permitiendo entender por qué no se le permitió a los paramédicos el acceso a su vivienda, pues ya no había emergencia que atender.

Por otro lado, Manjarrez intentó obtener alguna declaración sobre el pleito que De Sousa mantiene en los tribunales de México con el papá de su bebé, el actor y empresario argentino Julián Gil. "No voy a hablar de eso corazón, perdóname. (Te digo) con todo el amor del mundo y el respeto, pues ahorita no voy a hablar de eso", respondió la madre de Matías Gregorio.



"Cuando pueda, cuando deba, cuando esté tranquila, cuando esté en mi centro totalmente, lo haré. Pido respeto por favor para eso... Sé que ha sido todo como a lo loco, pero lo más importante es que yo consiga ese centro para poder estar tranquila con mi hijo, porque sino, no lo voy a lograr", añadió.

Y concluyó enfatizando lo siguiente: "Creo que lo más importante aquí no es nada de lo que está pasando, aquí ninguno gana".



