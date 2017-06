Julián Gil llega México dispuesto a defenderse: "No me tengo que arrodillar ante nadie en esta vida"

El actor Julián Gil llegó esta noche a la Ciudad de México “cansado y agobiado” por la situación que se está viviendo por el pleito que mantiene con su expareja, Marjorie de Sousa, por los términos de la manutención y los horarios de visita al hijo de ambos nacido en enero, Matías.

Julián aterrizó poco antes de la medianoche del miércoles y fue recibido en el aeropuerto por un numeroso grupo de reporteros a los que explicó que durante todo el proceso ha tratado de “ser un caballero” con Marjorie, pero que ha tenido que salir a defenderse de “tantas mentiras”.

El actor dijo que no mantiene “comunicación” con la madre de Matías con la que apenas unos meses atrás se había comprometido en matrimonio y que el lunes decidió publicar una serie de videos en los que la acusaba de faltar a la verdad porque para él guardar silencio ya “no es válido”.



“El papel aguanta todo. No tengo que demostrarle a nadie si soy violento y la prueba de dopaje, si me la quieren hacer, claro que sí. Cuando quieran y a la hora que quieran, donde quieran.. Nada que ocultar”, le escribió Julián Gil a, que además de Vélez, incluyen a los veteranos locutoresquienes han estado con el argentino desde comienzos de sus carrera, hace casi 30 años.

Julián indicó que su hija Nicole le ha estado pidiendo “a gritos” que se defienda y que el hecho de que Marjorie publicara un mensaje de texto poniendo en duda su credibilidad tocó “ciertas fibras”, lo que le hizo reaccionar.



“Yo creo que he sido bastante paciente, bastante caballero. Yo soy un hombre de paz, si a mí me piden paz, yo voy a dar paz, pero tampoco es que me tengo que arrodillar ante nadie en esta vida. Me tengo que arrodillar, solamente ante mis hijos, ante mi familia y ante Dios”, manifestó.