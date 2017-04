Marjorie de Sousa llevaba años lista para ser madre, con Julián Gil o sin él

Para los fans de la actriz venezolana Marjorie de Sousa no debe ser ninguna sorpresa que ella decidiera criar a su bebé Matías Gregorio sin Julián Gil a su lado, pues desde hace unos cuantos años la artista había consignado en múltiples entrevistas que estaba preparada para convertirse en madre soltera.

En enero de 2014, cuando asistió a la presentación de la edición de la revista 'Open' que contenía un especial con sus fotos, De Sousa reveló a los medios de comunicación que la interceptaron al comienzo del evento que su deseo de ser madre estaba muy vivo. "Obviamente Diosito dice 'haz tus planes y yo me río de ellos', pero quiero estar en una posición muy estable para ofrecerle algo a ese ser que vaya a traer (al mundo), sea soltera o con pareja. Sería increíble con un padre maravilloso al lado... Así que vamos a esperar por lo menos tres, cuatro años".



Más tarde, en la misma actividad, en un aparte que televisó 'Despierta América', Marjorie de Sousa retomó el asunto. "No tengo ningún problema. Lo digo y lo repito, soy fan y admiradora completa de esas mujeres luchonas que son madre y padre a la vez. No tendría ningún problema en ser madre soltera. Tengo una familia que me respaldaría increíblemente; una madre, un hermano y un papá. Además creo que soy lo suficientemente madura y responsable con mi vida como para traer al mundo a un ser".

Poco más de tres años después, Marjorie de Sousa puede dar fe de que su deseo se ha hecho realidad y también de que su familia la respalda. Este martes, durante la presentación del especial 'Íntimamente compartiendo entre amigas', la venezolana se negó a compartir información sobre su situación con Julián Gil, el padre de su hijo y con quien protagoniza una batalla legal, a tres meses del nacimiento del menor.



"De mi separación, prefiero guardar silencio por salud mental, de lo demás estoy contenta, porque ya soy mamá y eso me ha cambiado la vida", afirmó antes de ensalzar el auxilio que ha recibido de su madre, María Gloria Rivas. "Tengo la mejor mano a mi lado, mi mamá, que dejó todo por mi hermano y por mí y creo que es un gran ejemplo de valor, de amor, de unión, de familia. Tengo la dicha de contar con ella en este momento y me ayuda muchísimo con mi hijo. Asi que, qué más se puede pedir", declaró.

