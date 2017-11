El hijo del senador Jeff Flake demanda al exsheriff Joe Arpaio por "acusación maliciosa" de maltrato animal

PHOENIX, Arizona. – El hijo del senador Jeff Flake ha interpuesto una demanda contra el exsheriff del condado Maricopa, Joe Arpaio, en la que afirma que persiguió un caso criminal en su contra y de su exesposa por crueldad contra los animales con el objetivo obtener publicidad y lastimar políticamente a su padre. El juicio está programado para este 5 de diciembre.

Austin Flake, el hijo menor del senador y su entonces esposa, Logan Brown, fueron acusados en junio de 2014 por la muerte de 21 perros por golpe de calor en una guardería para animales administrada por la familia política del legislador. Los animales murieron debido a la falla de una unidad de aire acondicionado en el lugar en el que se encontraban.



publicidad

El caso contra los Flake fue desestimado por solicitud de los fiscales. Los propietarios de la guardería se declararon culpables de los cargos de crueldad contra los animales después de que un experto determinó que el aire acondicionado no funcionó porque los administradores del lugar no le daban el mantenimiento adecuado.

Según reportó la agencia AP, en la demanda "por acusación maliciosa" contra Arpaio se afirma que el exalguacil intentaba vincular a los Flake con las muertes de los animales, para lo que incluso solicitó que se vigilara la casa del senador.

Este embate legal para Arpaio ocurre a una semana de que lanzara una campaña entre sus seguidores para decidir si presentarse como candidato al Senado federal por el estado de Arizona, después de que el senador Jeff Flake anunciara que no se presentará para la reelección en las próximas elecciones.

Los abogados de Austin Flake y su exesposa dijeron que el senador tenía desacuerdos con Arpaio sobre la inmigración y censuró la acción del exalguacil de poner en duda el acta de nacimiento del expresidente Barack Obama.

En su testimonio, Arpaio no aceptó la responsabilidad de haber presentado cargos contra la pareja y no presentó evidencia alguna que apoyara las acusaciones. "Me apego a lo que mis detectives encontraron en su investigación", afirmó Arpaio en su testimonio de julio de 2016. "Ya tienen los elementos básicos. Yo apoyo a mi gente. Tengo confianza en ellos. No tengo por qué saber todo lo que suceda".



publicidad

Arpaio y Jeffrey Leonard, un abogado que representa al condado Maricopa y al exalguacil, declinó hacer declaraciones sobre el caso.

Stephen Montoya, abogado de Austin Flake y Logan Grown, dijo a AP que aunque el exsheriff no tenía evidencia que demostrara que la pareja tuvo intención de causar daño a los perros, los acusó de delitos que los devastaron y que conllevaron al fin del matrimonio: "Los nombres de la pareja aparecían en todas partes en internet como los asesinos de 21 perros. En verdad los destrozó emocionalmente", informó Montoya, quien subrayó que en ese entonces Austin Flake tenía 21 años y su esposa, 20.

El pasado mes de agosto, el presidente Donald Trump indultó al exalguacil Joe Arpaio, quien fue hallado culpable por desacatar la orden de un juez de frenar la persecución de inmigrantes indocumentados en el condado de Maricopa en Arizona.