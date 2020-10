Por qué es seguro y confiable votar por correo

Los expertos recomiendan registrarse con anticipación y pedir la boleta también con antelación. Además, es importante verificar que la papeleta no contenga errores, confirmar que tiene los candidatos correctos e incluya un sobre de devolución. En estados como Pennsylvania los votantes deben asegurarse de poner la boleta en el sobre secreto, de no hacerlo será automáticamente rechazada.

"El voto por correo es seguro y efectivo, lo importante es que firmen donde deben firmar y que lo entreguen a tiempo. Si no quieren devolver el sobre por correo, porque sienten zozobra, pueden dejarlo en los drop off administrados por funcionarios electorales o llevarlos personalmente el día de la elección", indica Clarissa Martínez, vicepresidenta adjunta de la organización Unidos US.