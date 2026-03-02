Vota Conmigo Banco de Llamadas Gratuito para las Elecciones Primarias en Texas

Como parte de la campaña Vota Conmigo, ponemos a disposición de nuestra comunidad un banco de llamadas telefónicas exclusivo para personas en Texas, enfocado en las elecciones primarias del estado.

PUBLICIDAD

Esta iniciativa se realiza en colaboración con nuestros partners de NALEO Educational Fund, con el propósito de ofrecer información clara y confiable sobre el proceso electoral.

El banco de llamadas estará disponible de 10:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, únicamente para residentes de Texas. El servicio es gratuito, bilingüe (inglés y español) y completamente confidencial.

De manera segura, nuestros voluntarios estarán respondiendo todas las preguntas relacionadas con las elecciones primarias en Texas: cómo votar, dónde hacerlo, requisitos y opciones disponibles. Si tienes dudas sobre el proceso, este recurso está diseñado para ti.