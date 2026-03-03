Vota Conmigo Nuestro Voto Hoy Decide el Rumbo de Nuestras Comunidades

Por: Yadira Sánchez, Directora Ejecutiva de Poder Latinx Síguenos en Google

Hoy, votantes en Texas y Carolina del Norte acuden a las urnas en elecciones primarias que ayudarán a definir el rumbo de sus comunidades y del país. En Poder Latinx nos honra ser parte de la campaña #VotaConmigo de Univision que inicia hoy, una iniciativa que busca informar, motivar y acompañar a nuestra comunidad en un momento decisivo.

PUBLICIDAD

Aunque estas elecciones no siempre reciben la misma atención que las generales, su impacto es profundo. Las primarias son cruciales porque deciden qué candidatos aparecerán en la boleta final y, por lo tanto, quiénes tendrán el poder de tomar decisiones que afectarán directamente el costo de vida, el acceso a la salud, la educación y la estabilidad económica de millones de familias.

Para muchas familias latinas, esta votación ocurre en un momento crítico. En nuestras conversaciones diarias y encuestas con la comunidad, nos hablan de lo difícil que les hace maniobrar económicamente cuando el costo de la vivienda y la renta sigue aumentando, y las facturas de electricidad consumen una mayor parte del ingreso familiar. Mientras, los precios de alimentos y medicamentos continúan subiendo, y al mismo tiempo, demasiadas familias enfrentan barreras para acceder a servicios de salud, cuidado infantil asequible y oportunidades educativas que permitan a sus hijos salir adelante.

No olvidemos que las políticas migratorias vigentes generan temor e incertidumbre: las familias en la frontera y a lo largo de Texas, igual que en todo el país, viven preocupadas por redadas, separaciones familiares y la falta de acceso a oportunidades y derechos básicos.

Estas no son circunstancias inevitables. Son el resultado de decisiones políticas.

Las personas que resulten electas tendrán el poder de decidir si se prioriza la estabilidad del sistema eléctrico o si las familias continúan pagando el precio de una infraestructura vulnerable. Tendrán el poder de expandir o limitar el acceso a servicios de salud, incluyendo el cuidado que mujeres, madres y niños necesitan para vivir con dignidad. Tendrán el poder de invertir en educación pública o dejar que las desigualdades sigan ampliándose. También influyen en políticas de inmigración que impactan directamente la seguridad y estabilidad de nuestras comunidades, especialmente en estados como Texas, donde la población latina es fundamental para la economía y el tejido social.

PUBLICIDAD

Por eso, lo que ocurre hoy importa tanto.

Las elecciones primarias suelen decidirse por márgenes pequeños. Un número relativamente reducido de votantes puede determinar qué candidatos avanzan y quiénes tendrán la responsabilidad de representar a millones de personas. Cada voto contribuye a definir si nuestras comunidades tendrán líderes que comprendan sus realidades y trabajen para responder a ellas. Al participar, los votantes latinos aseguran que se incluyan sus prioridades en la boleta final y que la representación refleje verdaderamente la diversidad y necesidades de nuestras comunidades.

El voto latino es una fuerza decisiva. En Texas, más de seis millones de latinos son elegibles para votar, y en Carolina del Norte, nuestra comunidad es una de las que más rápido crece. Somos trabajadores que sostienen sectores esenciales, estudiantes que representan el futuro, madres y padres que luchan por la estabilidad de sus familias, y líderes que fortalecen nuestras comunidades.

Pero ese poder solo se materializa cuando participamos.

Las decisiones que se toman hoy influirán en todos los aspectos de nuestra vida diaria: desde las oportunidades educativas, de empleo y desarrollo para nuestros niños y jóvenes, hasta los servicios disponibles para nuestros adultos mayores y la seguridad de nuestras comunidades. También determinarán si avanzamos hacia un futuro con mayor equidad y estabilidad, o si continuamos enfrentando barreras que limitan nuestro potencial colectivo, e incluso, nuestra democracia.

PUBLICIDAD

Participar en estas elecciones es una forma de afirmar que nuestras comunidades latinas merecen ser vistas, escuchadas y representadas. Es una forma de asegurar que las decisiones que afectan nuestras vidas no se tomen sin nosotros.

Hoy, nuestras voces tienen el poder de definir el futuro. Cada voto es una declaración de que nuestras familias importan. Cada voto es una inversión en nuestras comunidades. Cada voto es un paso hacia un país donde todas las personas tengan la oportunidad de vivir con dignidad, estabilidad y esperanza.