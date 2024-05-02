ViX anuncia el estreno de ‘El Extraño retorno de Diana Salazar’ con Angelique Boyer y Sebastián Rulli

ViX el servicio líder de streaming en español, anunció que todos los episodios de ‘El Extraño Retorno de Diana Salazar’ se estrenarán el 17 de mayo.

La nueva serie original de ViX es protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Arap Bethke. Por su parte Cassandra Sánchez-Navarro, Lorena Graniewicz, Erick Chapa y Sergio Mur estelarizan también el drama.

Esta icónica historia explora el fascinante mundo de las almas gemelas, esos amores y conexiones tan fuertes que se dicen capaces de desafiar los límites del tiempo y sobrevivir más allá de la vida y la muerte.

‘El Extraño retorno de Diana Salazar’ cuenta la historia del amor prohibido de dos almas reencontrándose en el tiempo. Diana (Angelique Boyer), marcada por un destino inusual, enfrenta misterios en su vida que desafían la lógica. Con poderes sorprendentes y enemigos ocultos, su búsqueda de la verdad revelará secretos de vidas anteriores, todo al mismo tiempo que encuentra por primera vez el amor en dos personas totalmente opuestas: Mario (Sebastián Rulli) y Joaquin (Arap Bethke), teniendo que elegir entre la pasión y la lealtad. ¿Podrá el amor auténtico romper la maldición que la persigue?

‘El Extraño retorno de Diana Salazar’, bajo la producción ejecutiva de Patricio Wills y Carlos Bardasano, está basada en el exitoso melodrama que protagonizó Lucía Méndez en 1988. Esta nueva versión fue desarrollada y escrita por Esther Feldman (“Isla brava”,” El dragón”, “Los ricos también lloran”, “Los exitosos Pells”) y Carlos Algara (“Isla brava”,” El dragón”).