‘Travesuras de la niña mala’: 5 razones para ver la serie basada en la novela de Vargas Llosa

Lo obvio: ‘Travesuras de la niña mala’ cuenta una historia clásica de novela

‘Travesuras de la niña mala’ ha cautivado al público no solo por su inquietante trama, sino porque está basada en la exitosa novela del autor peruano Mario Vargas Llosa.

El autor ha sido traducido a más de 30 lenguas, y en 2010 ganó el Premio Nobel de Literatura. Además, ‘Travesuras de la niña mala’ se ha convertido en uno de sus títulos más reconocidos.

Al ver la serie de ViX podrás inmiscuirte, al igual que miles lectores que han leído las páginas de la novela, en una acalorada historia de amor ubicada tanto en América Latina como en Europa.

‘Travesuras de la niña mala’ está llena de talentosos actores latinos



Un detalle novedoso de ‘Travesuras de la niña mala’ es que su elenco está conformado por actores emergentes de toda América Latina.

Para empezar, sus protagonistas, Macarena Achaga y Juan Pablo Di Pace, son argentinos, aunque la actriz lleva un largo tiempo viviendo en México.

También participan talentos de toda América Latina: hay chilenos, puertorriqueños, y un montón de peruanos, compatriotas de Vargas Llosa (aquí te decimos quién es quién en la serie de ViX)

'Travesuras de la niña mala' Imagen ViX+

‘Travesuras de la niña mala’ cuenta con actores españoles de

‘La casa de papel’



Sumados a los talentos latinos, ‘Travesuras de la niña mala’ cuenta con la participación de actores españoles, reconocidos por haber participado en la serie de Netflix ‘La casa de papel’.

Uno de ellos es Fernando Soto, quien interpretó al subispector Ángel Rubio en el drama español, y el otro es Fernando Cayo, quien dio vida al coronel Tamayo en la serie de Netflix.

Fernando Soto y Fernando Cayo Imagen Getty Images

‘Travesuras de la niña mala’ tiene espléndidos paisajes



Una de las razones por las que no te puedes perder ‘Travesuras de la niña mala’ en ViX+ es por sus espléndidos paisajes.

La historia de Arlette y Ricardo se desarrolla en diversas partes del mundo, para lo cual la producción de la serie se llevó a cabo en diferentes países.

Se grabó en Perú, Cuba, Suiza, Londres, y principalmente en Francia, más específicamente en Paris, donde se desarrolla gran parte de la trama.

'Travesuras de la niña mala' Imagen ViX+

La historia romántica y aventurera de Arlette y Ricardo



‘Travesuras de la niña mala’ es una historia llena de erotismo, romance y aventura, en la que dos enamorados vencen las pruebas del destino para permanecer juntos.

'Travesuras de la niña mala' Imagen ViX+

Los 'outfits' de ‘Travesuras de la niña mala’



Si eres amante de las películas y series de época por sus característicos ‘outfits’, no te puedes perder ‘Travesuras de la niña mala’ en ViX+.

Dado que se sitúa entre los años cincuenta y sesenta, sus protagonistas visten en todo momento vestuarios dignos de admirar.

'Travesuras de la niña mala' Imagen ViX