ViX MicrO La Vida Oculta de un Millonario: regresó para vengarse de aquellos que intentaron destruirlo Si te gustó el microdrama Isadora La Usurpadora, en el que la ambición y las mentiras son los protagonistas, entonces te fascinará la nueva micronovela La Vida Oculta de un Millonario.



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Video La Vida Oculta de un Millonario: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Las historias con traiciones, venganzas y un toque de romance son las más emocionantes, tal como lo disfrutamos en el microdrama Acábame y en El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome, y ahora lo veremos en la nueva micronovela La Vida Oculta de un Millonario.

La Vida Oculta de un Millonario: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

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La micronovela La Vida Oculta de un Millonario se estrena el martes 24 de marzo y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (apta para celular y tablet).

O si lo prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, que están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela La Vida Oculta de un Millonario Imagen ViX MicrO

La Vida Oculta de un Millonario: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Cuando era niño, Federico Esteva era objeto de burlas y desprecios por su aspecto, ya que tenía grandes cicatrices en el rostro. Los únicos que siempre lo quisieron y protegieron fueron su amiga Patricia, y su padre adoptivo, don Ernesto.

No obstante, fue víctima de un terrible accidente provocado por la ambiciosa y calculadora Delia (madre de Patricia y ex amante de Ernesto). Ese incidente lo dejó al borde de la muerte y su papá, para alejarlo del peligro, dejó que todos creyeran que había fallecido y se lo llevó lejos.

Lo que nadie esperaba era que, lejos de desaparecer, Federico regresaría transformado. Luego de muchas cirugías, la apariencia de su rostro mejoró y se convirtió en un hombre muy atractivo, seguro de sí mismo y decidido a ajustar cuentas con quienes lo dañaron.

En medio de su plan de venganza, resurge un sentimiento que nunca se apagó: el amor por Patricia, su amiga de la infancia, la única que lo miró con ternura cuando el mundo lo rechazaba.

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Aunque lo creía muerto, ella jamás lo olvidó, y su reencuentro despierta una pasión que parece capaz de desafiar cualquier obstáculo. Sin embargo, Delia, consumida por la avaricia y el miedo a perderlo todo, está dispuesta a destruirlos a ambos.

El elenco de la micronovela La Vida Oculta de un Millonario