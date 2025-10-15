iHeartRadio Fiesta Latina 2025: disfruta el festival de música en exclusiva en ViX
iHeartRadio Fiesta Latina 2025 ya tiene fecha: te decimos cuándo y en dónde ver en vivo este increíble festival de música.
Morat en iHeartRadio Fiesa Latina 2025
Imagen iHeartRadio
Cada año, desde el 2014, iHeartRadio Fiesta Latino reúne a los artistas más importantes de la música latina, para actuar en un solo escenario durante una gran noche.
¿Cuándo se llevará a cabo iHeartRadio Fiesta Latina 2025?
El festival de música iHeartRadio Fiesta Latina tendrá lugar el próximo 25 de octubre.
iHeartRadio Fiesta Latina 2025: ¿En dónde puedo verlo en vivo?
Puedes disfrutar el festival de música en exclusiva por ViX, el mejor servicio de streaming en español. La transmisión comenzará a las 8P/7C, desde el Kaseya Center Miami, en Florida, EE.UU.
¿Qué artistas se presentarán en iHeartRadio Fiesta Latina 2025?
Hasta el momento se tienen confirmados a grandes artistas como Gilberto Santa Rosa, Chyno & Nacho y varios más.
Chyno y Nacho en iHeartRadio Fiesta Latina 2025
Imagen iHeartRadio
¿Cómo puedo asistir al festival de música iHeartRadio Fiesta Latina 2025?
La venta de boletos para iHeartRadio Fiesta Latina 2025 comenzó el pasado 15 de julio, por medio de ticketmaster.com
