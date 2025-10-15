iHeartRadio Fiesta Latina 2025: disfruta el festival de música en exclusiva en ViX

Cada año, desde el 2014, iHeartRadio Fiesta Latino reúne a los artistas más importantes de la música latina, para actuar en un solo escenario durante una gran noche.

¿Cuándo se llevará a cabo iHeartRadio Fiesta Latina 2025?

El festival de música iHeartRadio Fiesta Latina tendrá lugar el próximo 25 de octubre.

iHeartRadio Fiesta Latina 2025: ¿En dónde puedo verlo en vivo?

Puedes disfrutar el festival de música en exclusiva por ViX, el mejor servicio de streaming en español. La transmisión comenzará a las 8P/7C, desde el Kaseya Center Miami, en Florida, EE.UU.

¿Qué artistas se presentarán en iHeartRadio Fiesta Latina 2025?

Hasta el momento se tienen confirmados a grandes artistas como Gilberto Santa Rosa, Chyno & Nacho y varios más.

Chyno y Nacho en iHeartRadio Fiesta Latina 2025 Imagen iHeartRadio

¿Cómo puedo asistir al festival de música iHeartRadio Fiesta Latina 2025?