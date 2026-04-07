ViX MicrO Hice Match con el Hombre Equivocado: una traición la llevará hasta los brazos de su amor verdadero Hay amores que se convierten en una tortura, como ocurre en el microdrama Tóxicos en Línea; pero a veces, después de una decepción llega un gran romance, como veremos en la nueva micronovela Hice Match con el Hombre Equivocado.



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Video Hice Match con el Hombre Equivocado: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Las historias con grandes traiciones y corazones rotos son adictivas, como en el microdrama Mi Vagabundo Perfecto y también en Mi Padre Se Robó a Mi Novia. En la nueva micronovela Hice Match con el Hombre Equivocado disfrutaremos de una trama igual de emocionante.

Hice Match con el Hombre Equivocado: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

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La micronovela Hice Match con el Hombre Equivocado se estrena el martes 7 de abril y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (apta para celular y tablet).

También puedes disfrutar una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos del microdrama, que están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela Hice Match con el Hombre Equivocado Imagen ViX MicrO

Hice Match con el Hombre Equivocado: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

El mundo de Ariana se hizo pedazos luego de que descubriera que su novio le era infiel con su mejor amiga. Después de esta gran traición, tomó una decisión radical: cerró bajo llave su corazón. Con el alma blindada, juró que el amor era un lujo que no volvería a permitirse.

Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor bastante retorcido. En medio de esa tormenta emocional, aparece Pablo. Este ‘príncipe azul’ logra lo imposible: que ella empiece a creer que el amor no es una batalla perdida.

Pero no todo será un camino de rosas. Mientras la química entre ellos crece, una red de secretos oscuros, deseos de venganza y pasiones prohibidas se teje a su alrededor, amenazando con destruir el frágil refugio que han construido.

Ariana tendrá que enfrentarse a una verdad inquietante: a veces, esa persona que parece el ‘match’ equivocado es, en realidad, el amor correcto... incluso si llega en el peor momento de su vida.

El elenco de la micronovela Hice Match con el Hombre Equivocado

El microdrama Hice Match con el Hombre Equivocado tiene un gran reparto conformado por talentosos y guapos actores: