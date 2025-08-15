Quién es quién en W: Dos Mundos: La guía completa de actores y personajes de este K-drama

W: Dos Mundos combina amor, misterio y fantasía, elementos que lo han convertido en uno de los K-dramas más queridos entre los fans de las series coreanas.

¿De qué trata W: Dos Mundos, el K-drama que puedes ver en UNIMÁS?

La serie se centra en una cirujana que debe investigar la desaparición de su padre, el autor de W, el webtoon (historieta en línea) más popular de Corea.

Durante su investigación, es transportada a ese mundo ficticio, donde conoce al protagonista del cómic y descubre misterios que rodean a los personajes creados por su papá. Conforme se adentre en esa dimensión, se encuentra con personajes entrañables, tragedias y el amor verdadero.

El K-drama W: Dos Mundos llega a UNIMÁS.

Quién es quién W: Dos Mundos: guía del elenco y personajes del K-drama

Para que no te pierdas ningún detalle de los actores y personajes de W: Dos Mundos, te presentamos esta guía.

Han Hyo-joo interpreta a Oh Yeon-joo en W: Dos Mundos

La doctora Oh Yeon-joo es la protagonista de la historia. Ella emprende la búsqueda de su padre desaparecido y tiene la capacidad de navegar entre la vida real y el mundo de W.

Al adentrarse en el webtoon conoce a Kang Chul, un medallista olímpico y exitoso empresario, con quien vivirá un intenso romance.

El K-drama W: Dos Mundos llega a UNIMÁS.

Lee Jong-Suk da vida a Kang Chul en W: Dos Mundos

Kang Chul es el protagonista de W, el webtoon en el que se centra la historia. Aunque es un exitoso empresario y medallista olímpico, esconde un oscuro pasado: su familia entera fue asesinada y, por su entrenamiento en tiro, él es señalado como el principal sospechoso. Afortunadamente, logra probar su inocencia y se embarca en una investigación para dar con el verdadero responsable.

Kang Chul queda flechado por Oh Yeon-joo desde su primer encuentro, pues ella lo salva de un trágico final.

El K-drama W: Dos Mundos llega a UNIMÁS.

Kim Eui-sung es Han Sang-hoon en W: Dos Mundos

Él es el padre desaparecido de Oh Yeon-joo y autor del webtoon W. En el pasado, fracasó su carrera artística, lo que lo llevó al alcoholismo y provocó su divorcio. Con el tiempo, gana gran popularidad con su historieta y recupera el control de su vida, al punto tal de que su hija se siente muy orgullosa de él.

Todo cambia cuando se da cuenta de que los personajes de su cómic tienen vida y el universo que creó para ellos se hizo realidad.

Kim Eui-sung interpreta a Han Sang-hoon en W: Dos Mundos.

Jung Yoo-jin interpreta a Yoon So-hee en W: Dos Mundos

Ella solo existe dentro del universo de W: es la amiga de la juventud y secretaria de Kang Chul. Estaba pensada para ser el interés romántico del personaje dentro dela historieta, pero, cuando Oh Yeon-joo aterriza en este mundo, queda relegada.

Jung Yoo-jin interpreta a Yoon So-hee en W: Dos Mundos.

Lee Tae-Hwan actúa como Seo Do-yoon en W: Dos Mundos

Él también es uno de los personajes del webtoon: es el mejor amigo, guardaespaldas y acompañante Kang Chul en todas sus aventuras. Además, entrenó al protagonista en artes marciales.

Lee Tae-Hwan interpreta a Seo Do-yoon en W: Dos Mundos.

Lee Si-eon interpreta a Park Soo-bong en W: Dos Mundos

Él es uno de los pocos personajes de la vida real: es el aprendiz de Sang-hoon, que se convertirá en confidente y apoyo de Yeon-joo en la búsqueda de su papá.

Lee Si-eon interpreta a Park Soo-bong en W: Dos Mundos.

Dónde y cómo ver W: Dos Mundos

El emocionante K-drama se transmite de lunes a viernes por UNIMÁS, en el horario 10P/9C.