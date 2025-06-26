Tú y Yo, la novela con Joan Sebastian y Maribel Guardia, vuelve: todo sobre el reestreno

Los nombres de Maribel Guardia y Joan Sebastian son prácticamente inseparables. No solo por la historia que vivieron en la vida real, también porque en 1996 estelarizaron una de las novelas más entrañables de todos los tiempos, Tú y Yo.

¿De qué trata la novela Tú y Yo?

El melodrama producido por Emilio Larrosa nos presenta un amor imposible que sortea todos los obstáculos.

Tomás Santillana (interpretado por Joan Sebastian) es el compositor de música grupera más famoso de todo el país, un hombre sencillo, sin estudios superiores y un carácter temperamental. Estela Díaz-Infante (interpretada por Maribel Guardia) es todo lo contrario: una arquitecta muy preparada, culta, citadina y acostumbrada a una vida llena de comodidades.

Ambos quedan flechados y, conforme avanza la trama, muestran que su amor es capaz de vencer sus diferencias y los obstáculos.

Su romance crece tanto, que eventualmente se convierten en padres de Alicia y Fernando. La novela también nos muestra su vida en familia y las dificultades que superan en conjunto.

Elenco de Tú y Yo

Joan Sebastian y Maribel Guardia tuvieron los papeles protagónicos de la novela.

El resto del reparto de Tú y Yo está compuesto por:

Olga Breeskin en el papel de Lucrecia Álvarez Albarrán

Sebastian Ligarde en el papel de Arturo Álvarez

Itatí Cantoral en el papel de Cassandra Santillana Álvarez

Francisco Gattorno en el papel de Ricardo Vásquez

Claudio Báez en el papel de Roberto Álvarez Albarrán

Alfredo Adame en el papel de Carlos Augusto Beltrán Hinojosa

Arleth Terán en el papel de Bárbara Camacho Urrea

Lola Merino en el papel de Alicia Santillana Díaz-Infante

Ramón Valdez Urtiz en el papel de Fernando Santillana Díaz-Infante

¿Dónde ver la novela de Joan Sebastian y Maribel Guardia, Tú y Yo?

Esta gran historia de amor se retransmitirá en UNIMÁS a partir del 1 de julio, por lo que este canal será la mejor opción para volver a disfrutarla.

Horario de Tú y Yo en UNIMÁS