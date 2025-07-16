Revive el romance y la emoción de Alcanzar una Estrella por UNIMÁS: cuándo y a qué hora verla

Video Eduardo y Debora se comprometen - Alcanzar Una Estrella

A principios de la década de los 90 llegó a la televisión mexicana una telenovela producida y dirigida por Luis de Llano, que conquistó a los jóvenes y adultos de aquella época: Alcanzar una Estrella.

¿De qué trata Alcanzar una Estrella?

La historia gira en torno a Lorena Gaitán (Mariana Garza), una chica tímida que está profundamente enamorada de Eduardo Casablanca (Eduardo Capetillo), un reconocido ídolo del pop. Por fortuna, la vida le da la oportunidad de conocerlo durante la presentación de su nuevo álbum.

Lorena decide enviarle cartas anónimas, mientras que Eduardo intenta mantener su relación con Déborah (Kenia Gascón), quien en realidad solo busca beneficiarse económicamente de él. Sin embargo, sus caminos terminarán cruzándose y podría surgir una verdadera historia de amor.

Los protagonistas deberán superar varios obstáculos tanto a nivel sentimental como profesional, añadiendo intensidad al desarrollo de cada episodio. A lo largo de la telenovela se abordan temas como la amistad, los conflictos familiares y las rivalidades juveniles.

¿Cuándo y dónde puedes ver la telenovela Alcanzar una Estrella?

La producción, que consta de 160 capítulos, se integrará a la programación de Univision y estará disponible a partir del 23 de julio a través de UNIMÁS, en el horario 8A/7C.

El elenco de Alcanzar una Estrella

Este clásico de la televisión reunió a varias figuras que, con el paso de los años, se consolidaron como grandes nombres del espectáculo mexicano.

Mariana Garza interpretó a Lorena Gaytán. Antes de este papel, participó en telenovelas como Dos Vidas y Flor de Canela. Tras el éxito del melodrama, continuó su carrera en producciones como Mujer, Casos de la Vida Real, Alborada, Atrévete a Soñar y Vencer la Astucia, siendo su último trabajo televisivo en 2022.

Eduardo Capetillo dio vida al encantador Eduardo Casablanca. Al igual que su compañera, se volvió un referente de las telenovelas, actuando en Camila, Marimar, Soy tu dueña, La Madrastra y, recientemente, en la serie Ella Soy Yo, inspirada en la vida de Gloria Trevi.

Un dato interesante es que tanto Garza como Capetillo fueron parte del grupo Timbiriche, por lo que interpretaron varios de los temas musicales de la telenovela.

También participaron en la historia como personajes secundarios:

Enrique Lizalde

Ana Silvia Garza

Andrea Legarreta

Daniel Martin

Kenia Gazcón

¿Dónde puedo ver Alcanzar una Estrella en streaming?

Además de su retransmisión a partir del 23 de julio por UNIMÁS, el melodrama juvenil también se encuentra disponible en ViX, el meior servicio de streaming español y el más grande del mundo.