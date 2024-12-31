Pecado Original: esta noche vive su gran estreno por UNIMÁS

Este 6 de enero se estrena Pecado Original a las 10P/ 9C por UNIMÁS. Con Şevval Sam, Eda Ece y Talat Bulut como protagonistas, la historia te llevará noche a noche por capítulos donde la ambición, las traiciones y el drama darán vida a un triángulo amoroso.

PUBLICIDAD

Descubre a continuación más detalles de la novela turca.

¿De qué trata la novela Pecado Original?



Convertida en un éxito a nivel internacional, Pecado Original presenta a Ender Celebi (Şevval Sam), una mujer elegante, acaudalada e integrante de la alta sociedad de Estambul. Ella estará casada con el arrogante Halit Argun, pero su matrimonio será todo lo contrario a la felicidad.

Con el deseo de separarse de su marido y refugiarse en los brazos de su amante, pero sin perder su vida de lujos y comodidades, pondrá en marcha un plan donde la seducción y el engaño serán sus aliados perfectos.

Su objetivo será culpar a Halit de infidelidad y quedarse con el estatus que tanto disfruta. Para conseguir su meta se valdrá de Yıldız Yılmaz (Eda Ece), una joven con deseos de riquezas, poder y lujos.

Ender le propondrá a la joven seducir a su marido a cambio de una jugosa recompensa, sin imaginar que esa oferta la sumergirá en un mundo de mentiras, trampas y suspenso.



Al mismo tiempo, la hermana de Yıldız, Zeynep Gunduz (Sevda Erginci) se conducirá y verá la vida de forma distinta. Mientras Yıldız persiga su ambición, ella estará enfocada en su carrera y comenzará una relación amorosa con su nuevo jefe Alihan.

Pronto las decisiones de cada uno provocarán un caos en las vidas de todos los que los rodean.

Además de la trama guiada por el drama, la novela turca cuenta con bellas locaciones presentes a lo largo de toda la historia.

Sin dejar de mencionar el estilo moderno con el que Pecado Original cuenta gracias a las exhibiciones de moda donde el glamour y la tecnología hacen gala.