UNIMÁS ¿Buscas pareja? En Primeras Citas podrías encontrar el amor, participa en el casting Ponte en manos de nuestros expertos en amor y encuentra a tu compañero de vida en una cita a ciegas.

Video En Primeras Citas podrías encontrar el amor, participa en el casting

Para inscribirte solo tienes que rellenar el formulario que encontrarás en el siguiente enlace o enviar un mensaje al WhatsApp del programa: +1 (415) 407 7589.

En ‘Primeras Citas’ tenemos a Cupido dando vueltas por nuestro restaurante; además, Rafael Araneda es su cómplice, así que es muy probable que en nuestro dating show puedas encontrar el amor. Si estás cansado de aventuras de una noche, de ligar por aplicaciones en las que no paras de llevarte sorpresas y sientes que por más que lo intentas no consigues encontrar a tu compañero de vida, no lo pienses más y ven a nuestro restaurante.

PUBLICIDAD

Deja que nuestros expertos en amor busquen para ti a esa persona con tus mismos gustos o a tu polo opuesto, a esa persona que te rompa los esquemas y te robe el corazón. Nunca se sabe quién va a entrar por la puerta, pero tampoco cómo va a ser la cita que te espera si no vas más allá del físico y decides vivir la experiencia de tener una cita a ciegas en Unimás.

En una primera cita todo puede pasar, salir corriendo sin mirar atrás, un flechazo instantáneo, una cita que comienza sin ganas y que quizá pueda terminar en boda… Encontrar el amor en ‘Primeras Citas’ es una aventura maravillosa, que sea cual sea su final, jamás podrás olvidar.

¿Te atreves a buscar el amor de la mano de Rafael Araneda? ¡ Inscríbete al casting!